巴西一孕妇确诊新冠，四天后即身亡，孩子也危在旦夕！

据英国《每日邮报》报道，新冠肺炎疫情正在全球蔓延，巴西一名孕妇在怀孕8个月时被确诊感染了新冠肺炎，仅仅4天就因病情加重不幸离世。离世前，她通过紧急剖腹产手术生下一名男婴。然而男婴出生后因心脏骤停，也被送入ICU抢救。

孕妇感染新冠肺炎，生下宝宝后撒手人寰

据了解，这名孕妇名叫薇薇安·阿尔伯克基，33岁，是一名理疗师，来自巴西东北部的累西腓市。薇薇安有一对5岁双胞胎女儿，即将迎来儿子的降生。

3月28日，也就是怀孕32周时，薇薇安突然出现新冠肺炎症状，被送进医院接受治疗。4月1日，薇薇安被确诊患上了新冠肺炎，随即被送入重症监护室。

4月3日，薇薇安的病情突然恶化，在被插管的情况下通过紧急剖腹产，生下一名重2千克的男婴。然而产后第二天，薇薇安就离开了人世。

找不到感染源，男婴心脏骤停接受治疗

令人担心的是，薇薇安的宝宝因为心脏骤停，目前被送入婴儿重症监护室接受治疗。她的男友，男婴的父亲埃里克·席尔瓦育悲痛万分，他表示：“薇薇安是一个努力又优秀的人，我们在一起四年了，她今年夏天将从法学院毕业，现在却抛下我们父子撒手人寰，真的无法接受。”

谈到薇薇安是如何被感染新冠的，埃里克也不清楚，因为他身边并没有新冠肺炎患者。目前，薇薇安的双胞胎女儿正在生父家里隔离。医院发表声明称，男婴正在接受医疗团队的全力治疗。

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