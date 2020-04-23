孕妇想喝一杯奶茶，真的这么难吗？

试问，现在有哪个年轻人不是被奶茶锁死的？尤其是最近疫情得到了缓解，各大奶茶店都纷纷开门，很多人都开始进行报复性消费，恨不得尝遍所有网红奶茶！这可把孕妈妈们给馋死了，那么孕妇到底能不能喝呢？

我的建议是，可以偶尔喝一点，但不能多喝。

毕竟，现在市场上售卖的网红奶茶，除了奶和茶外，还含有蛋白质、脂肪、咖啡因、糖等多种成分。让我们来具体了解一下：

奶茶含有咖啡因，喝太多易流产

对于准妈妈而言，需要特别留意日常饮食中的咖啡因含量。据美国相关研究发现，准妈妈每天摄入200毫克以上咖啡因，流产的风险会提升一倍。因此每天摄入咖啡因的量应控制在200毫克以内。

但据调查，一杯奶茶（大杯）的咖啡因含量就高达107毫克，甚至有部分奶茶的咖啡因含量达到200毫克以上，对于准妈妈来说，这个量真的有点多！

脂肪和糖分多，会迅速长肉

奶茶中脂肪含量和含糖量较高，准妈妈恨太多，是不利于孕期体重管理的。

据相关检测结果显示，20款甜度适中的大杯奶茶中，含糖量在21克-40克之间，平均含糖量是35克，大概是8块4.5克的方糖。

而商家宣传的“无糖”奶茶中，也并非一点糖都没有。在20款“无糖”奶茶中，共检出14款含有糖分，含糖量在1.1-5.8克/100克之间，大约相当于1.5块-7块方糖。

再来说一说脂肪含量。据了解，一大杯奶茶的脂肪含量平均是19.57克，大概相当于准妈妈每日脂肪摄入量的1/3。而有的奶茶的脂肪含量甚至高达40.63克，相当于两顿饭的脂肪含量了！

还有呢，有的奶茶为了提升口味，会加一层奶盖，这种奶盖的脂肪含量也很高！

而准妈妈喝太多奶茶，就容易发胖，体重控制不好就不利于自己和胎宝宝的身体健康，甚至会增加巨大儿、流产、妊娠期糖尿病的风险。

奶茶含奶吗？蛋白质少的可怜

奶茶中含奶？你别想太多！奶茶其实含有的蛋白质非常少，甚至有的奶茶根本就不含奶。

据福建省消委会和福州市消委会对40款奶茶的检测结果显示，有29款奶茶的蛋白质含量不达标（小于0.5克/100克的国家标准），不合格率高达72.5%。更令人吃惊的是，有4款奶茶的蛋白质含量竟然是0。换句话说，这4款奶茶根本就不含奶！

当然了，如果实在忍不住，喝一点解解馋即可，但千万不要贪杯哟~

tips：孕妈咪不能喝的四种饮料

1.红茶和其他浓茶

红茶有预防感冒的功效，还有利于防止女性骨质疏松，增强心脏血液循环，促进发汗和利尿，消除人体疲劳，而且还有很强的抗癌能力。但是，纵然红茶有多方面的作用，但是，孕妇并不适宜多喝红茶，也不可以多喝其他浓茶，因为容易引起缺铁性贫血，使胎儿也患上了先天性缺铁性贫血，而且，多喝红茶或其他浓茶的孕妇，容易生出低体重儿。

2.咖啡

咖啡是一种时尚的饮品，可以提神，也可以作为休闲饮品，但是，咖啡并不适合孕妇喝。这是因为，咖啡中含有大量的咖啡因，容易危害到胎儿的生命健康，可能会引起流产或者早产，也可能导致胎儿发育畸形。因此，孕妇最好不要喝咖啡。

3.碳酸饮料

天气炎热，部分孕妇喜欢多喝碳酸饮料，特别是经过冰冻冷藏的饮料，但是，这些饮料中含有多种添加剂，有些还含有咖啡因。

4.含酒精的饮品

含酒精的饮品是不适宜孕妇喝的，无论是各种酒还是含有酒精的饮料，都会对孕妇和胎儿的健康造成影响。

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