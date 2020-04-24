熊孩子打一顿就老实了！慢着，有几个部位千万别打！

家有熊孩子，父母急的都要头秃，不听话、搞破坏，真是要被气死了！“不能打孩子，不能打孩子！”这道理咱们都知道，但是打一顿熊孩子才能老实啊！

且慢，对付熊孩子，适当的惩罚确实有必要，但是有些部位可真真不能打，我们一起来看下~

1.脑袋

危险指数：★★★★★



脑袋是人体最脆弱的部位之一，尤其是对于孩子而言。脑袋里含有大量血管和颅内神经，如果遭到外力打击有可能造成颅内水肿，严重时会影响孩子智力，甚至会危及生命。因此，孩子的脑袋是万万打不得的。

2.屁股

危害指数：★★★★

小孩子调皮不听话，很多父母喜欢打他的屁股。好多人都觉得，孩子屁股上全是肉，打几下不会影响的。其实，这种想法是错误的。屁股有尾椎骨，里面包含着十分重要的神经。如果下手太重，造成尾椎骨损伤，严重时有可能造成瘫痪！

再说，屁股是孩子的隐私部位，打屁股会损伤孩子的自尊心，让他变得胆小自卑。

3.后背

危害指数：★★★★

后背处有脊柱，不但起着支撑身体的作用，还分布着重要神经，如果没有控制好力度很容易造成脊柱损伤，甚至会偏瘫！真不能乱下手啊~~~

4.耳光

危害指数：★★★

俗话说“骂人不揭短，打人不打脸”。虽然孩子年纪小，但也有自尊心。常被打耳光，会严重损害心理健康，影响独立健康人格的发展。

另外，扇耳光还可能会打伤孩子耳朵，造成耳部神经受损影响听力发展，面部神经也能因此损伤。

太心累了，这样看来，还真不能打孩子了？

——可以打手掌心，但是也要注意力度，掌握分寸。

何时需要对孩子适当体罚？

1.有了偷窃行为：从小偷针长大偷金，掰正孩子要趁早！

2.自私自利，无理取闹：这就是一开始的熊孩子了，赶紧打一顿让TA长记性。

3.喜欢在危险地方玩：说多少次，水、火、电不能碰，不如打一次让孩子记得牢。

4.做错事后屡教不改：前两次可以原谅，可是再三犯错就该打了。

孩子太熊如何管教？

1.尊重孩子，文明对待孩子

虽然孩子很小，但是他是一个独立的人，需要并且值得家长来尊重的。打孩子不但是不文明的行为，不尊重他们，而且打孩子也是违法的行为。好的孩子都不是靠打来教育的，被打的孩子成绩也不见得多好，而且打孩子还影响了孩子对你的感情，真的是得不偿失。

2.打孩子之前深呼吸，然后数数

不少家长脾气暴躁，看到孩子不如意时气就会突然冲上大脑，手就会不听指挥。此时你需要做的是冷静，深呼吸一下，然后数数，当你能够从1数到100时，你会发现自己的气已经消下去不少了，也冷静、理智了很多，能够不用武力来解决问题了，说不定可以心平气和的同孩子谈谈话。

3.让孩子自己找到原因

其实有时候家长去教育孩子，不管是批评还是惩罚，都不一定有效果。家长不妨试试让孩子自己寻找自己哪里犯了错误，犯了什么样的错误，他会在反思的过程中认清自己，从而更好的改正错误。此时家长应该做的只是引导，并且指导他改正，和制定不允许下次再犯的规矩。这样会让孩子渐渐地能够自己发现错误，自己去改正，并且会对自己犯的错误负责。

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