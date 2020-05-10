宝宝爱抢玩具怎么办？正确教育方法来pick

孩子们在一起玩，抢玩具是常有的事。很多妈妈面对爱抢玩具的孩子，常常束手无策，不知道该如何教育他。别捉急，育姐今天就来教教你！

1.让孩子学会分享

大家要从孩子的角度出发，理解他的感受，让孩子明白爸爸妈妈是懂他的。做到这一点后，大家再引导他换位思考。如果孩子不愿分享，大家也不要强迫他，应该尊重他的想法。

孩子抢玩具，或许是真的喜欢那个玩具，大家可以这样跟孩子说：“我知道你也喜欢这个玩具，也想要一个，但你把别人的玩具拿走了，别人会不高兴的，对吗？”

2.进行必要的惩罚

有些熊孩子就是喜欢抢别人的玩具，爸爸妈妈教育好多次，他就是不听，这时就要进行适当的惩罚了。

提醒大家注意的是，惩罚孩子是有讲究的，可不是简单粗暴的打骂。每个孩子的情况不同，爱好也不同，大家要给他“量身打造”惩罚方式，比如不给买零食、不给看电视等等。这样的惩罚方式效果更好，大家不妨试试看。

3.让孩子学会正确交往

大家要传授一些交往小技巧，提高孩子的人际交往能力。平常给孩子讲故事时，就可以把一些交往语言教给他。比如讲个故事，小刚想玩小明的玩具时，小刚就跟小明说：“我可以玩你的积木吗？”“我们一起玩积木好吗？”。通过不断地讲解，让孩子慢慢懂得如何和其他小伙伴相处。

总而言之，大家要让孩子明白，玩他人玩具要获得对方同意，这样才能在一起开心玩耍。

4.转移注意力

两岁以下宝宝还不懂道理，这时跟他说再多也没有用，大家可以试着转移他的注意力。小宝宝抢玩具，可能就是一时心血来潮，只是看到别人玩，他也想玩罢了，其实根本就不喜欢这个玩具。这个时候，大家可以拿出更有趣的玩具吸引他的注意力，甚至和他互相“抢”玩具。小宝宝的注意力被转移了，抢玩具的问题也就不存在了。

5.搞个“小比赛”

对于大孩子而言，转移注意力是没有作用的。尤其是两个孩子互相“对峙”时，他们都想获得玩具的使用权，而且态度都很坚决。此时大家不妨提议搞个比赛，比如脑筋急转弯、往返跑等，谁赢了谁先玩玩具，输的人获得其他玩具安慰。这样做不但转移了孩子的注意力，而且巧妙的化解了孩子们的对立紧张情绪。

6.建立物权概念

在日常生活中，大家要培养孩子的物权概念，让他知道什么东西是自己的，什么东西是别人的。最关键的是让他明白，别人的玩具不是自己的，想要玩应征求别人同意，不能动手去抢。

另外，大家在处理孩子玩具时，一定要征求孩子同意，不能强迫孩子把玩具借给他人或送给他人。大家要告诉孩子，玩别人玩具前要先问一问可不可以玩。别人同意，才可以拿来玩；别人不同意，就不要去抢。

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