3个月女婴练趴睡窒息致死，妈妈在付费培训群内“全程直播”

当宝宝哭闹难以入睡时，很多新手父母往往都不知所措。到底有什么方法可以让宝宝好睡觉？网上会有堆积如山的专家意见，有的人会选择参加所谓的收费睡眠培训。

4月18日，一个给宝宝付费睡眠微信群的聊天记录截图在网络上流传开来。

一位妈妈通过视频监控给宝宝进行独立睡眠训练，并实时在群里请教其他妈妈。最终在群里其他妈妈的劝阻下，错过了抢救黄金期，致使3个月的女婴窒息而亡。

聊天记录显示，下午1点左右，当事妈妈在群内上传了一个1分钟的视频求助。

当时她在给自己的女儿进行分房睡眠训练，通过监控她发现女儿入睡后翻身，然后开始哭闹，她在群里寻求帮助，问是否应该进去帮助女儿翻回来。

然后，群内有妈妈回复建议：先不必干涉，尝试让孩子自行翻回去。如果宝宝状态好，就可以解锁趴睡了。

下午1点57分，这位妈妈听到了宝宝脸抵在床上的声音，着急地在群里求助。群友们积极支招，有人答：

“不是大哭就没事”；

“你为啥每天慌张”。

下午2点，当事妈妈又上传了一个视频，说孩子已经没声音了，她怕孩子闷死过去。

随即群内有妈妈安慰道：不会，不会。

群内还有妈妈表示，你可以追剧了。

下午3点，当事妈妈去喊孩子起床喝奶，发现孩子没呼吸，嘴唇发紫。连忙让婆婆带孩子去医院，并说自己不敢面对。

最终孩子抢救无效，去世了。

事发后，这位妈妈还继续在群里提问：结扎后还能再生吗？老天怎么这样对我，我女儿才三个月。

宝宝到底还能不能趴着睡？

宝宝能不能趴着睡觉要分两种情况，小月龄的宝宝如果是趴着睡觉必须有成年人在旁边严密看护，因为小月龄的宝宝翻身能力较差，如果误翻过去睡着了，身边又没有大人看护是非常危险的，还是建议家长不要让小月龄的宝宝趴着睡觉。

如果宝宝翻身已经特别灵活，头部也能转动自如，那么孩子可以自己选择喜欢的姿势来睡觉。注意孩子寝具不要过度柔软，也不要在孩子床上放置填充玩具，与此同时，家长同样需要监护孩子的睡眠状况。

孩子到底能不能趴着睡觉，是看翻身能力如何，如果孩子可以很好的控制自己的身体，那么偶尔趴着睡觉也是无妨的。不过为了孩子能够有一个漂亮的头型，建议家长多帮助孩子调整睡姿，不要让孩子总固定一个睡姿睡觉，这样对成长发育也有好处。

警惕！错误的睡觉方式

1.让宝宝含着乳头睡觉

妈妈在给宝宝喂奶的时候，宝宝很容易睡着。这时候妈妈可能会不忍心叫醒他，就让他一直这么睡下去。但是，这其实是个很危险的行为。宝宝在吮吸乳头的时候，口鼻很容易被堵住，导致呼吸不顺畅。而且，也很容易让宝宝养成对乳头的依赖性。

2.搂着宝宝睡觉

有些宝宝要在父母的怀抱里才能睡着，不然就会大声哭闹。但是长期搂着宝宝睡觉对他的睡眠质量是有影响的，他不能自由呼吸，而且身体不能自由活动，会影响他的正常生长发育。

3.开着灯睡觉

有些宝宝怕黑，所以晚上习惯开着灯睡觉。父母要帮助宝宝改掉这个习惯，开灯睡觉是不好的。灯光会对宝宝造成压力，容易使他睡不安稳，半夜容易突然惊醒，影响睡眠质量。

4.蒙着头睡觉

冬天的时候，由于宝宝很怕冷，经常晚上睡觉的时候会把头伸进被窝里。但是宝宝的新陈代谢很旺盛，蒙着头睡觉容易使他出汗，还可能会发生窒息的危险。父母要在发现宝宝蒙头睡觉的时候及时将被子拉下。

5.睡电热毯

电热毯不适合给宝宝使用。电热毯加热的速度很快，而且温度也很高，宝宝睡在上面可能会觉得太烫，过高的温度会使宝宝体内脱水。长期睡在电热毯上宝宝会变得烦躁、哭闹，不仅影响睡眠质量，还会对健康产生不良影响。冬天如果父母怕宝宝冻着，可以在电热毯加热后再让宝宝睡在上面，千万不能边加热边睡觉，更加不能彻夜不关闭电源。

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