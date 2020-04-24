BB晚上不好好睡觉咋回事？快来找原因

宝宝大部分时间都在睡觉中度过。睡觉对他们很重要，帮助他们健康成长。可是有些宝宝晚上却不好好睡觉，这是怎么回事呢？下面具体给大家说说。

宝宝晚上不好好睡觉怎么回事？

1.孩子生病了

如果宝宝晚上不好好睡觉，而且激烈哭闹，那么有可能是生病了。比如肚子痛、咽喉痛、耳道炎症等，或者是其它一些不易察觉的疾病。这个时候建议家长及时带孩子就医，排查疾病，找到病因后才好解决问题。

2.孩子没有安全感

宝宝离开了妈妈的子宫后，需要时间来适应外面的世界。有些宝宝天生神经比较敏感，更容易受到惊吓，可能会出现睡眠中惊醒的情况。如果宝宝晚上睡不好非常容易惊喜，那么要考虑这一原因。宝宝晚上睡觉时，可以在他的身体两侧放枕头或者离他近一些，增强宝宝的安全感。

3.生理原因

宝宝晚上不好好睡觉还有可能是生理方面的原因。比如被子太厚，宝宝感觉很热；比如纸尿裤湿了，他感觉不舒适……

宝宝晚上不好好睡觉怎么办？

1.为宝宝营造良好的睡眠环境

良好的环境可以帮助宝宝分泌睡眠荷尔蒙，让宝宝晚上睡个好觉。所以家长在宝宝睡觉前就要为宝宝营造好睡眠氛围，比如拉上窗帘，阻隔室外的亮光，保持室内昏暗。同时，尽量保持安静，不要制造噪音，这样宝宝很快就会进入睡眠状态。

2.帮助宝宝调节睡眠生物钟

宝宝满3个月后，每天总睡眠时间在14个小时左右。如果宝宝白天睡太久，会影响晚上睡眠。建议帮助宝宝调节睡眠生物钟，控制白天睡眠时间，哺乳后可以不要让宝宝立即睡觉，可以陪宝宝玩一会儿。这样宝宝晚上睡眠的质量也可以提高。

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