除了粥，这些食物也别给孩子当早餐！

一日之餐在于晨，早餐大约可以为宝宝提供全天30%的营养，所以孩子们的早餐一定要吃好。张文宏医生给出的建议是，疫情期间中国孩子早餐一定吃高营养、高蛋白的东西，要吃鸡蛋、牛奶，不许（只）吃粥。下面一起来看还有哪些早餐不适合孩子吃。

1.辛辣食物

孩子的肠胃比较“娇贵”，如果吃得太辛辣，对肠胃本身就有伤害，更何况是刚“苏醒”的早上。比如辣椒，孩子吃了会刺激食道的内壁，加重胃的负担，容易引起肠胃不适。

2.过凉的果蔬汁

一些家长喜欢让孩子早上喝果蔬汁，认为营养排毒。但孩子早晨起来，神经、血管、肌肉等都处于收缩状态，更适合吃温食。如果此时吃冷食，会使各个系统更加挛缩，使血流不畅。一次两次或是刚开始这么吃，孩子肠胃可能没有什么不舒服，但时间长了可能会出现各种问题，比如拉稀、皮肤变差等。

3.剩饭菜和卤菜

有些家长可能会用剩饭菜和卤菜当做孩子的早餐，不建议这么做。剩饭菜放置了一个晚上后会滋生不良细菌，容易让孩子“病从口入”。而卤菜也是一个道理，而且卤菜往往口味重，不适合当做孩子的早餐。

4.零食

还有些家长喜欢用零食给孩子当早餐，比如饼干这类主要原料是谷物的干食。孩子早上起来是处于半脱水状态，这个时候如果吃饼干，虽然但时间可以获得能量，但很快会再次感到饥饿。再来，长时间如此容易导致孩子营养不良，体质下降，容易生病。

5.西式早餐

现在很多家长喜欢给孩子准备西式早餐，比如培根、香肠等油炸食物。常吃这些高热量食物，孩子容易发胖。而且这类食物存在营养不均衡的问题，热量比较高，但却缺乏维生素和矿物质、纤维素等营养。

如果偶尔给孩子准备西式早餐，记得搭配蔬菜汤或水果等，来维持营养均衡，确保各种营养素的摄入。另外，午餐、晚餐的热量也控制好。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)