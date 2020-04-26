孩子干咳、嘴唇裂开……加湿器用起来

使用加湿器可以增加空气中的含水量，防止干燥，让皮肤、鼻子和嘴唇等身体许多部位受益，此外还能缓解由流感或普通感冒引起的一些症状。但是，过度使用加湿器可能会加剧呼吸系统疾病。

加湿器的用途

湿度可作为天然保湿剂，可缓解干燥。出于这个原因，加湿器通常用于缓解：皮肤干燥、鼻窦充血/头痛、喉咙干燥、鼻腔刺激/出血、声带嘶哑、干咳、嘴唇裂开。当家中的空气干燥时，人体可能会出现这些不适，这在开空调时尤为常见。

加湿器的类型

选择的加湿器类型取决于个人喜好，预算以及想要添加水分的区域的大小。加湿器有以下五种类型：

☛ 中央加湿器

中央加湿器直接安装在家中的空调或加热装置中。这类加湿器价格昂贵，但如果你想在整个房子里增加湿度，它们是最好的选择。

☛ 蒸发器

蒸发器通过湿润的过滤器将水蒸气吹入空气中。风扇为设备供电，并将湿度从单个单元系统排出到空气中。这些比中央加湿器更实惠，但缺点是它们一次只能在一个房间里工作。它们也可能将过多的水分排出到空气中。这对于患有哮喘的人来说可能是个问题，因为它增加了霉菌生长的可能性。

☛ 叶轮加湿器

叶轮加湿器借助于高速运转的旋转盘工作。通常比较便宜，它们也是最适合给儿童使用的设备之一，因为它们可以产生凉爽的雾气并且不会带来灼伤的风险。缺点是，与蒸发器一样，它们仅适用于单个房间。如果过敏和哮喘患者过度使用，可能会导致呼吸困难。

☛ 蒸汽蒸发器

蒸汽蒸发器是电动的。它们加热水，然后将其冷却，然后将其排出到空气中。这类便携式加湿器最便宜，但可能导致灼伤，所以它不是最适合孩子的。

☛ 超声波加湿器

超声波加湿器借助超声波振动产生冷雾。价格各不相同，具体取决于个人需要，可提供冷雾和暖雾版本。如果家里有孩子，超声波加湿器 尤其是冷雾版 是一个不错的选择。

控制湿度水平

增加空气湿度可能是有益的，但过多的湿度会导致健康问题。高湿度会加剧呼吸问题，并在空气中产生令人不适的潮湿，并促使尘螨、霉菌、有害细菌的滋生。

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