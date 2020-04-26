老人瞒着媳妇给宝宝剃头，医生：无知！

因为疫情原因，大家都没法出门，于是很多事情不得不亲自上阵，比如有不少人在家给孩子理发。孩子头发长了不好打理，适当剪短是可以的，但是如果直接粗暴地剃光头，那么就可能带来一些问题了。

小芹和老公结婚两年多，今年年初终于有了宝宝，虽然是在疫情期间出生，但是娃的到来还是让大家开心不已，生活重心也变成了照顾宝宝。而得知媳妇生产了，婆婆也兴冲冲的从老家赶了过来，照顾产后的小芹和孩子。

孩子满月那天，婆婆提出要给宝宝剃头，小芹得知后立马拒绝了她，并且告诉她宝宝这会儿头皮太娇嫩了，剃头很容易出现损伤。然而婆婆对于“满月宝宝剃头有健康如意的兆头”深信不疑，于是趁着小芹出门散步的时候，偷偷给宝宝剃了头。对于此事小芹非常生气，但是事已至此，考虑家庭和谐问题，只能就此作罢。

然而让小惊讶的是，在随后的日子里，孩子的头发竟然不长了，于是赶紧和婆婆带着孩子看医生。医生稍作检查就发现，孩子的毛囊受到了损伤，未来将很难再长出头发。当得知是婆婆偷偷给孩子剃的头，医生无语叹息，怒斥：老思想，太无知了！这么小的孩子根本不能剃光头。

其实在生活中，有很多长辈热衷于剃满月头，有些是觉得满月宝宝剃头有着健康如意的寓意，有些是为了宝宝头发长得更好。但事实上，这两种说法都没有科学依据，反而是可能对宝宝带来一些伤害。

就比如小芹的经历，宝宝头皮其实非常脆弱，在剃头的过程中，很容易出现毛囊损伤情况，轻者导致头发生长缓慢，重者就会导致头发不再长。此外，剃头推子也会有不小的噪音，宝宝很可能在剃头的过程中受到惊讶，对他们的成长和发育不利。

老一辈的陋习，其实还有很多

除了满月剃头，还有很多陋习也是不可取的，妈妈们一定要及时阻止长辈们的奇葩育儿，以免其孩子受到伤害。

1.先咀嚼再喂食

有些长辈在给宝宝喂食的时候，会自己先咀嚼再喂给孩子，觉得这样一方面可以避免食物过大卡喉，另一方面也可以方便孩子消化。但是，成年人口腔中有很多细菌，这样的喂食方式很可能通过口腔将细菌带到宝宝身上。很多新闻中，宝宝因为大人的一个吻就感染住院，如此咀嚼喂食自然更加危险。

2.不停地添衣服

老人新陈代谢比较慢，往往比较怕冷，相应的就会觉得宝宝也会冷，于是就喜欢给他们添衣服。但事实上，穿衣过多会影响到孩子的活动能力，并且宝宝也容易在流汗后着凉感冒。一般来说，我们可以通过摸孩子的后背来判断他冷不冷，如果后背温热那么就说明刚刚好，如果后背出汗了那么就要脱去一两件衣服，相反则要适当添加衣物。

3.给孩子睡头型

身边有不少老人会早早给孩子睡硬枕、睡书，从而让他们睡出扁头，觉得这样孩子的头型会比较好看。但其实按照现代的审美，扁头并不会很好看，反而会让孩子看起来傻傻的，唯一的好处就是以后扎马尾辫方便点。所以在生活中，我们可以适当调整孩子的睡姿，至于睡头型这种事情还是不要再做了。

4.给宝宝绑腿儿

前些日子还看到朋友圈里有妈妈给孩子绑腿，说是婆婆教的，目的是让孩子腿变直。这里不得不科普一下，孩子刚出生的时候都会有点青蛙腿，这是非常正常的生理现象，它会随着宝宝的发育慢慢消失，所以没必要通过绑腿来矫正。而且绑着腿不仅会让宝宝感到不舒服，还会影响到腿部骨骼发育，一不小心还可能导致关节错位，所以千万不要再给宝宝绑腿了。

让老人带娃，这些事情要说清楚

因为工作或者生活原因，爸爸妈妈可能没有足够的时间带孩子，难免要找长辈帮忙，这是无可厚非的。但是一定要记得，找长辈帮忙的时候，一定要把这些事情说清楚。

1.育儿方式要听我的

不少长辈都是农村出来的，所以他们的育儿理念比较落后，甚至会有违科学的情况，只要稍不注意，他们就可能“好心办坏事”。所以喊他们来帮忙的时候，一定要提醒他们，在照顾宝宝的时候，要先询问自己的意见，确定方法可行后再用在宝宝身上。

2.不要过分宠溺孩子

不少爸爸妈妈在面对隔代亲的时候，都非常高兴，因为这表示老人很喜欢自己的孩子。但有时候，这种疼爱会变成溺爱，而孩子也可能在这种溺爱中迷失自我，变得任性、不懂礼貌。所以千万要提醒老人，不要过分溺爱孩子，如果他们有不合理或者过分的要求，一定要及时拒绝。

3.拒绝不正当的言行

孩子的学习能力很强，如果老人带娃的时间比较长，那么他们的言谈举止就会对潜移默化的影响到孩子。所以如果老人有骂脏话、随意丢垃圾的行为，孩子就可能养成同样的习惯，这对于孩子的未来发展很不利。

虽然长辈的育儿方式比较陈旧，但是他们的出发点是好的，所以爸爸妈妈们要怀有感恩的心。平常要多和长辈交流，及时矫正错误的行为，这样才能获得“他好我也好”的双赢局面。

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