马上夏天了，“黑手党”指甲该选什么颜色？

2020年的春天过去得尤为快，不知不觉夏天就要来了（部分北方地区除外，毕竟人家才下过雪），此时不少妈妈们是不是也开始对自己的指甲动了心思，毕竟过年做的指甲还没秀出来就被自己抠干净了。

不过现如今指甲颜色有很多，不小心选错了就会显得手很黑。那么哪些颜色是“黑手党”的忌讳？哪些又是显手白的佳品呢？别急，选色攻略马上奉上。

♥ 黑手党注意，这几款颜色秒变黑人

1.亮粉色

亮粉色是非常挑人的颜色，如果皮肤白皙透亮，那么选粉色毫无问题，可是如果稍有一点点黑，那么分分变成“死亡芭比粉”，让你的皮肤再次黑上N个档次。所以说除非你对自己的手有绝对的自信，否则千万不要选亮粉色。

2.薄荷绿

从字面上来看，薄荷绿似乎是清凉的代名词，心情也会因为这个颜色变好。虽然薄荷绿是非常适合夏天的颜色，但是和粉色有同样的问题，就是显得手黑。所以如果你的手很白，那么大胆的涂就对了，手不白的还是放弃吧。

3.深橙色

所谓的深橙色就是饱和度很高的橙色，这个颜色很吸睛很时尚，国外很多明星都喜欢用这个颜色。但是对于手部皮肤偏黑、偏黄的妈妈来说，这个真的不适合，绝对会让你手黑到无法接受。

4.白色

白色代表个性、清爽，也是个比较适合夏天的颜色，但还是同样的问题，它不适合手部偏黄/黑的人，涂上之后只会越来越显手黑，并且还会有些土气，非常难看。

♥ 适合手黑的颜色，美甲选它就对了~

1.正红色

这款颜色是很多手黑人士的最爱，不仅可以提亮肤色，还平添了不少女人味。另外如果你的手指有些粗短，那么鲜艳的正红色也是首选颜色。

2.酒红色

如果觉得正红色太艳丽，那么不妨试试酒红色。酒红色是非常常见的美甲色，不仅显得皮肤白，还会让你更有气质。如果觉得颜色过于单一，那么可以让美甲师帮你加点小设计，立马变得不一样。

3.黑色

简单的黑色是个比较安全的颜色，而且无论你是什么肤色，都会让你的手指变得白皙自然。不过不建议全部涂黑，很容易有种巴啦啦小魔仙黑化的感觉，可以适当选择一些其他颜色，然后搭配一些线条、图案，既简约又时髦。

4.灰色

这是介于黑白之间的颜色，不少人都不太选择，觉得灰色是白手党的专利，但其实灰色用在黑皮上也很协调。这里强推烟灰色，适当来一些小点缀，低调奢华还有点小清新，用在夏天在适合不过了。

Tip：可能有妈妈会提出质疑，说有了孩子就不能美甲。但是爱美之心人人有之，爱美不分年龄和层次，所以只要不是在孕期，那么就能做指甲。只不过记得做指甲一定要选择正规的门店，如果自己在家DIY，那么一定要把指甲油收好，别让孩子接触到。

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