为什么别人家的孩子更优秀？一起来看看吧

为什么每次爸爸妈妈都夸别人家的孩子，说他们很懂事听话，对人也很有礼貌？其实爸爸妈妈都希望自己的孩子知书达礼，彬彬有礼。那么有没有什么方法可以让自己成为良好行为的榜样模范呢？看这里，或许能得到一些启发！

成才先成人，学会负责任

1.保持整洁有序

父母喜欢看到干净的房间、整洁的壁橱和没有成堆杂物的地板。如果我们每天做一点清洁工作，也不会有太大压力。比如每天晚饭过后，试着留出五分钟时间打扫卫生。

2.着装得体，保重身体

找到属于你自己的穿衣风格:可爱的、学院的、淑女的又或者有些中性风的，端庄的或者混搭的。无论你的风格如何，都应该保持衣服的整洁，还要讲究卫生。要经常洗澡，勤洗头发，勤洗脸，勤刷牙。如果你还不能自己做到所有的事情，没关系，可以向你的父母、兄弟姐妹或者爷爷奶奶寻求帮助。

3.坚持你的职责

一回家就尽快完成作业，父母一定会很高兴，剩下的时间还会让你休息。努力学习，尽力取得好成绩。记住，从长远来看，努力比做一份完美的工作重要。即使你不能取得高于平均水平的成绩，良好的职业道德也会让你得到回报，你的父母会为你的竭尽全力而感到骄傲。如果你需要帮助，尽管开口，这不会打扰你的父母。保证充足的睡眠，合理的饮食，多在户外活动。

4.勇于承认错误

责备别人是不成熟的，相反，你应该去找你的父母，告诉他们:“都是我的错。”“我搞砸了，我很抱歉。”即使他们对你的错误感到不高兴，他们也会为你承认错误而感到骄傲。但是不要回嘴，他们肯定会生气，而且下一次一定还会指责你的错误。所以，即使在最糟糕的情况下，也要控制自己，保持冷静。

5.遵守你的承诺

如果你提出要帮忙，就照你说的去做。父母重视可靠性，在重要的事情上他们会信任你。如果你不确定你是否能做某事，不要承诺去做。相反，你可以说“我想我能行”或者“我试试看”。如果因为任何原因你不能信守诺言，马上说出来并解释一下发生了什么，然后和对方谈谈下一步该怎么做。

你不是一个人，需要良好的人际关系

1.专注于你对家庭的爱

你的家庭有什么特别之处?你喜欢每个家庭成员的什么?想想这种感激之情，试着每天以这样或那样的方式把它表达出来。

2.善待你的弟弟妹妹

当你的父母很忙的时候，和你的弟弟妹妹一起玩。不要和你的兄弟姐妹打架，如果他们和你打架，不要想着报复。忽略就好，如果他们不依不挠，友好地请求他们停下来。如果你的父母看到你正在努力成为一个平和包容的人，他们不会责怪你。

3.告诉父母你在乎他们

当他们为你做事时，通过拥抱和说“谢谢”来表达你的感激之情。做好他们让你做的事，不要顶嘴，只有在你觉得特别重要的时候才反驳他们。

4.避免和家人争吵

如果你卷入了一场争论，不要失去冷静。保持平和，真诚地倾听对方。理解他们在说什么，试着解决一些事情，这样每个人都能开心。永远尊敬地表达出你的观点，例如，你可以说:爸爸，我觉得我还小，还不适合洗碗。我担心我会把它们摔碎，我觉得我没有足够的力气把所有脏东西都擦掉。

5.多去帮助弟弟妹妹

当你的兄弟姐妹遭遇不好的事情时，给他们一些私人空间，或者假装没有听到他们被责骂。当事情结束后，你可以为你的兄弟姐妹做些其他的事，比如拥抱他们，给他们分享一块饼干，或者给他们画一幅画，让他们高兴起来。这些帮助能让他们感觉更好。

6.学会包容

学会原谅他人，接受他们的喜好，培养良好的人际关系，你父母会很高兴看到你这么善良。

记得要放松，活的开心，享受你的童年!

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