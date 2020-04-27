首次当妈的看过来，6个必须知晓的诀窍

当一位女性成为母亲的过程中，需要学会很多东西，这期间难免会犯一些错，给自己的孕育带来一些不便。那么有没有什么方法可以规避掉这些错误呢？这里有一些给新妈妈的小技巧，希望能帮你在开始做母亲的时候更轻松一些。

1.你可以对来访者说“不”

在你有了孩子之后，最重要的事情是确保你和孩子是健康的，所以你可以在生完孩子后，对来访者说“不”。如果必要的话，可以以后再跟亲朋好友解释。

2.第四孕期是真实的

第四孕期是在孩子出生后的时间里，你们俩都不会觉得自己是真实世界的一部分。你可能生活在一种持续的疲惫、绞痛和喂食的状态，甚至不知道是白天还是黑夜。但好消息是，第四孕期不会永远持续下去，最终，宝宝会学会睡觉，你也能得到休息。

3.不用恪守时间表

就像所有的育儿方式一样，没必要严格按照时间表来进行育儿，没有硬性规定说你必须等到宝宝断奶才可以回去工作，所以轻松一点，随遇而安。

4.不用为奶粉喂养而内疚

每个女人都有自己选择喂养孩子的权利和理由，所以没有足够条件进行母乳喂养，可以选择奶粉喂养，妈妈们也不用因为这件事情而感到羞愧。

5.学会接受帮助

当人们想要提供帮助的时候，不要逞强，坦然接受吧，这样你可以抽空打个盹，放松一下，你才能有更充沛的精神和体力去照顾孩子。

6.你并不孤单

你可能认为你是世界上第一个从不睡觉的母亲，或者你可能觉得自己是地球上最孤独的人，比如需要在凌晨3点才能睡觉。但事实是，每个母亲在某一时刻都有同样的感受。注意如果你认为你正在经历产后抑郁症，一定要和医生谈谈。

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