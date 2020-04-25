春季不得不防——儿童肺炎

春天万物复苏，细菌病毒也开始活跃了，对此一些季节性疾病也肆虐起来，就比如最近有很多孩子被肺炎所困扰。而肺炎其实就是肺部感染，虽然不会传染，但是导致肺炎的呼吸道感染却会传染，并且容易传染给免疫力差的人群，比如老人和孩子。那么妈妈们该如何应对这一情况呢？

1.肺炎的原因

肺炎通常出现在上呼吸道感染之后，而上呼吸道大多是因为感染细菌和病毒。细菌和病毒的传染的途径有好多，比如亲密接触、打喷嚏、触摸物体表面等等。

患肺炎的风险因素还包括:生活在收容所或制度化的环境中、使用呼吸机、经常住院治疗、免疫系统脆弱、慢性肺病，如慢性阻塞性肺病、哮喘、心脏病、吸烟。

患吸入性肺炎的人包括:过量使用酒精或消遣性药物、是否有医疗问题影响呕吐反射，例如脑损伤或吞咽困难、是否正在从需要麻醉的手术中恢复。吸入性肺炎是一种特殊类型的肺部感染，是由于不小心吸入唾液、食物、液体或呕吐物进入肺部造成的。

2.预防肺炎的方法

除了肺炎疫苗之外，还可以采取一些日常措施来预防：健康的饮食习惯，有助于保持你的免疫系统强壮，可以降低患肺炎的风险；良好的卫生习惯也有帮助；儿童不应同时接种肺炎疫苗和流感疫苗，这可能会增加他们与发烧有关的癫痫发作的风险。

你可以做的事情包括:避免吸烟、经常在温暖的肥皂水中洗手、使用含酒精的洗手液、尽量避免接触生病的人、得到足够的休息。健康饮食包括大量的水果，蔬菜，纤维和瘦肉蛋白。

让孩子和婴儿远离有感冒或流感的人，可能有助于降低被传染风险。同时，一定要让宝宝的小鼻子保持干净和干燥，这有助于减少细菌对他人的传播。如果你已经感冒了，并且担心它可能会变成肺炎，请和医生谈谈你可以采取的积极措施。

3.其他建议

在感冒或其他疾病的时候，一定要充分休息、喝大量的液体来帮助消除鼻塞、使用加湿器、服用补充剂，比如维生素C和锌，有助于增强你的免疫系统。

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