1岁宝宝饮食攻略：别只知道喂米糊！

宝宝长到满六个月，就要开始添加辅食了，不过在辅食添加的路上，很多家长却走进了各种误区。比如开始添加辅食后，有些宝宝的奶量也跟着下来了，还有一些甚至是以吃辅食为主，干脆连奶也给停了。家长觉得，能吃饱就行了，奶少吃点也无所谓啦。那么，真的是这样吗？

1.宝宝4-6月开始吃固体

4-6月只是个推荐时间，具体是什么时候，还要根据孩子的发育情况来定。一般来说，在开始吃固体食物之前，你的宝宝要能够坐起来(有支撑的情况下)、把头转向一边、做出咀嚼动作，此外他还要能通过条件反射吐出任何东西，包括液体。

2.继续喝母乳或配方奶粉

婴儿通常不会马上吃很多固体食物，所以，把固体食物应该是添加到宝宝饮食中中，而不是完全替代母乳或配方奶粉。记住，你是在尝试添加固体食物，而不是完全改变宝宝的饮食，这是一个循序渐进的过程。

3.为什么要从米粉开始呢

没有硬性规定你应该先给孩子吃什么固体食物，但是米粉安全性更高不易过敏，所以作为第一次尝试，含铁元素的婴儿营养米粉是非常棒的选择。可以把米粉和配方奶或母乳混合在一起，并且尽量稀一些，然后随着月龄逐渐加浓，直到你的宝宝习惯新的质地。

4.吃固体食物需要练习

这看起来似乎是很自然的事情，但是用勺子喂食物对你的宝宝来说是一件新鲜事。到目前为止，他只吃流食，所以需要练习才能习惯用勺子吃饭，习惯嘴里有固体食物的感觉。刚开始的时候，不要指望他吃很多，也许一次吃一茶匙或两茶匙。不要试图让他吃一定数量的食物，而是让他习惯这种体验。

5.尝试吃水果和蔬菜

水果、蔬菜、谷物、肉泥等都可以出现在你宝宝的菜单上。你可以一次只选一种新的食物，看看小家伙对味道和质地有什么反应，确保不会过敏。如果宝宝拒绝尝试，那么也不要强求。如果你发现宝宝可能对食物过敏，那么一定要告诉你的儿科医生。

6.避免牛奶和蜂蜜

大多数儿科医生说，你应该等到宝宝一周岁后才开始喝牛奶。这是因为它的营养价值不及母乳，也没有特别开发的配方奶粉的营养价值。另外，不要给一岁以下的婴儿喝蜂蜜，这是因为婴儿的免疫系统无法抵御肉毒杆菌中毒的风险。

7.当宝宝吃饱时就停止

当宝宝吃饱了，他可能会拍打勺子，把头扭开，紧闭嘴唇，把你放进他嘴里的东西吐出来，或者哭，此时切忌不要再强行喂食了。孩子们饿了就吃，饱了就停，尊重这些本能会帮助他们避免现在和长大后的暴饮暴食。

8.挑食？不要担心

宝宝不喜欢一种新食物并不意味着他永远不喜欢，等过几天再试一次。你的孩子可能要花好几次时间才能给豌豆一个机会。你是一个榜样，所以你的宝宝可能对你吃的和喜欢的食物更感兴趣。但是不要强迫你的孩子吃东西，也不要对新的食物小题大做。

9.进食过程会变得很乱

当你的孩子长大后，他会试着自己吃东西，他的脸、手、头发、围嘴、衣服、或高脚椅托盘都会很乱。可以在他的高脚椅下面垫一块垫子，垫住一些脏东西，穿专门的衣服，要有耐心，这个阶段不会永远持续下去。

10.试着用手拿着吃

大约在宝宝9个月大左右，他们就能够自己捡起小块软绵的食物吃。你仍然需要喂他们一段时间，并继续使用配方奶粉或母乳。这里还有一些很棒的“手抓食物”包括香蕉切成小片、煮熟的胡萝卜块、白软干酪等等。避免硬糖、薯片、生蔬菜、葡萄等，它们有令宝宝窒息的危险。

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