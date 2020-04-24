带孩子摘草莓要小心，防护不当会生病！

最近，很多家长都会带孩子去大棚里采草莓，虽说这种活动却是很nice，但是你知道吗？如果防护工作没有做好，孩子在采摘过程中就很容易生病！我们今天就来好好说说这个问题：

穿的太厚，进大棚会捂汗

为了保证一年四季都能出产草莓，有的农庄会进行温室种植。这种在大棚里采草莓的方式也深受很多家长欢迎，毕竟不用在野外风吹热晒了嘛~

考虑到目前户外温度较低，很多家长会给孩子穿很厚的衣服。但大棚本身就是温室，太阳光照射在大棚里，又会使大棚温度不断升高。再加上大棚里空气流通不好，热量无法快速散发出，在大棚里人就容易感到闷热。而采草莓至少要半个小时到一个钟头，孩子就很容易悟出一身汗，便就有可能患上感冒。而且这也会影响孩子的抗病能力和抗寒能力，不利于身体健康。

因此，带孩子进大棚，要适当为他脱掉一些衣服。

草莓没洗就吃，容易拉肚子

为了防虫，草莓在开花到结果期间需要使用大量农药，表面上可能会有农药残留。另外，草莓是低矮的草茎类植物，生长过程中常常会遭到细菌和泥土的污染。如果孩子摘下草莓，不经清洗直接食用，就很容易腹泻。

那么该如何清洗草莓呢？要用自来水冲洗，清洗过后，大家要将草莓放在盐水中浸泡5分钟。请注意，清洗时不要将草莓蒂去掉，以免浸泡时残留农药进入其中。

大棚里透气性差，容易缺氧

大棚里尽管有阳光照射，既暖和又能生成氧气，但这些都是为草莓服务的。进入大棚里的人一多，二氧化碳就会变多，草莓没法消耗，氧气就会减少。孩子长时间待在大棚里采摘草莓，很容易头晕乏力，出现缺氧现象。

缺氧的危害可不小，甚至有可能造成永久性脑损伤，影响智力正常发育，还会引发肝肺功能不可逆伤害。建议带宝宝采摘草莓时，最好每隔十分钟就带孩子去大棚外透透气，呼吸一下新鲜空气。带孩子在大棚外转一转，过一会再进摘草莓。

蚊虫较多，孩子容易被叮咬

草莓大棚里有很多植物和积水，会招惹各种蚊虫，而孩子又是蚊虫最爱的攻击对象。建议带孩子去采摘草莓时，提前给他涂抹驱蚊水，并让他穿长袖透气的衣服，从而避免蚊虫叮咬。还要提醒孩子，不要去蚊虫较多的地方采摘草莓，也不要去有积水地方玩耍。

孩子被蚊虫叮咬后痒得难受，便会用手去挠。如果不小心把皮肤挠破就容易引发局部感染，甚至会发烧，家长一定要注意。发现孩子被蚊虫叮咬后，可以使用清凉油、炉甘石洗剂、风油精等帮他止痒。

大棚内外温差大，容易着凉

草莓大棚里温度较高又闷热，而大棚外面温度较低，有很大的温差。当孩子从大棚里出来时，被冷风一吹就很容易受凉生病。因此，准备离开时，要及时帮穿上足够的衣服。

tips：给孩子这样吃草莓，zui安全

草莓香甜可口，深受孩子的喜爱。不过，在给孩子吃草莓时应注意以下几点

1.不要和海鲜类食物一起吃

建议不要讲草莓和海鲜类食物一起吃，有可能会引发不良反应。

2.一次不要吃太多

刚采摘下来的草莓很新鲜，但建议不要给孩子一次吃太多。如果出现过敏反应，应立即停止食用。

3.婴幼儿吃草莓要小心

孩子若首次吃草莓出现过敏反应，如果以后再吃，过敏反应可能会更加严重，因此建议六个月内不要吃，同时要告知照顾宝宝的家人，孩子对草莓过敏。

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