频繁听胎心，到底可不可以？

随着对孕产健康关注度的提升，人们已经了解到胎心和胎动对胎儿健康的重要性。有的准妈妈为了随时掌握腹中宝宝的最新情况，购买了家用胎心仪监测宝宝的胎心。那么，经常做胎心检测真的好吗，会不会对宝宝的有影响呢？

了解胎心

胎心就是胎宝宝在妈妈子宫里心脏跳动时发出的声音，音色清脆有规律。胎心音是胎儿健康的重要指标，通过监测胎心可以了解胎宝宝的健康情况。

准妈妈何时可以听到胎心？

在月经周期准确的情况下，通常会在受孕50天后出现胎心音。如果受孕时间推迟，胎心的出现时间也会相应延后，但一般不会超过2个月。一般而言，准妈妈在孕17-20周时，用听诊器在腹部仔细听，就会听到宝宝的胎心。

宝宝的胎心率通常在120-160次/分钟之间，如果出现胎心暂停、胎心率达到或大于160次/分钟等情况，大家也不要惊慌，情绪平静下来后，隔10-20分钟再听一次。如果经常或长期出现这种情况，应及时去医院检查治疗。

宝宝胎心正常与否，该如何判断？

正常情况下，宝宝的胎心率在120-160次/分，节奏规律、强度适中，听上去好像钟表的滴答声。胎宝宝活动时，心率会增加10-20次/分。如果平常监测时发现宝宝的胎心率不在正常范围内，大家就要警惕起来，胎宝宝可能出现了异常情况。

胎宝宝身体有异常，刚开始心跳会加快，胎心率快速上升，常常会超过160次/分，但心跳强度减弱。如果不能及时排除病因，心跳会逐渐减慢，当胎心音在120次/分以下时，心跳强度会变得更弱。

频繁听胎心音对宝宝健康有影响吗？

胎心音可以反映胎儿的健康情况，那要不要每天进行监测呢？其实，这个问题需要将多方面情况综合起来考虑。

传统的胎心仪不仅需要使用耦合剂，而且对专业技术有很高要求，准妈妈在家操作起来比较难。在家监测宝宝胎心，大家可以购买操作简单的智能胎心仪。

智能胎心仪有两种，一种超声波智能胎心仪，一种是被动监听式智能胎心仪，经常监测宝宝胎心，使用被动监听式智能胎心仪为好。这种胎心仪没有辐射，不会危害母婴健康。

最好能有配套的手机APP，APP不但可以记录宝宝的健康动态，还能针对准妈妈的个人情况提出营养和健康建议。

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