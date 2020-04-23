你会区分湿疹和热疹吗？看了秒懂

湿疹也被称为“奶藓”，是婴幼儿一种常见的皮肤病。湿疹与热疹、痱子很相似，很多新手爸妈将它们弄混，傻傻分不清。别捉急，今天育姐就给大家科普一下湿疹和热疹的不同之处，并分享下宝宝湿疹正确的护理方法，赶紧来了解一下吧。

如何区分湿疹和热疹

热疹来自毛囊，是汗液无法顺利排出造成的，因此是界限明确的小粒状红色皮疹。病情严重时，小粒皮疹里会冒出乳白色脓液。

湿疹来自皮下，没有明确分界，界限不清，很短的时间里就会脱屑。病情严重时，还会出现红肿、渗液现象。

湿疹宝宝该如何用药？

治疗湿疹，同时使用抗生素软膏和激素软膏往往能获得很好的效果。破损处的皮肤好了后，应坚持润肤治疗。如果外用药膏维持的疗效较短，说明湿疹可能与过敏有关。而宝宝月龄越小，越有可能是过敏引起的湿疹。

宝宝若是母乳喂养，大家要调整自己的饮食，建议避开高蛋白的食物，比如鸡蛋、牛奶、牛肉等等，并观察宝宝湿疹有没有好转。如果宝宝是奶粉喂养，建议换成水解蛋白配方的奶粉。

在使用激素药膏时，应注意以下几点：

1.湿疹发作时，宝宝皮肤会变得粗糙，并出现小裂口，将激素药膏和抗生素药膏按1:1的比例混合，涂抹在湿疹部位。请注意，激素药膏的用量应慢慢减少。

2.大家要在医生的指导下进行正规治疗，不要过于纠结，也不要不敢用药，或者断断续续用药，这样反而会延长病程，导致用药时间变长，过敏持续并变得更严重。

如何护理湿疹宝宝？



湿疹皮肤出现破溃，应涂抹激素药膏和抗生素药膏。皮肤破溃消失后，方能使用其他湿疹膏。请注意，宝宝皮肤破损的部位不能涂抹保湿霜，以免保湿霜成分进入血液引发新的过敏反应。皮肤表面完整无破损，方可使用护肤品；皮肤表面有破损，千万不要随意涂抹护肤品。

除了以上这些，大家在护理湿疹宝宝时还应注意：

1.宝宝湿疹的主要病因是过敏，因此想要根治湿疹，应及时去除过敏原。

2.注意皮肤保湿，建议大家给宝宝使用植物性安全的保湿霜。

3.勤洗澡，但要尽可能避免长时间待在湿热环境中，同时要阻止宝宝抓挠，以免皮肤感染。

宝宝患湿疹，怎么洗澡？

有的妈妈一听“湿疹”，就想当然地认为是湿热引起的。事实上，湿疹是指特异性皮炎，是一种长期、慢性、反复发作的皮肤疾病，病因与过敏有关，但和湿热没有关系。

但湿热会使皮肤充血，导致湿疹部位更加明显，这就让很多家长害怕给宝宝洗澡。其实，湿疹易出现脱屑和渗出现象，会导致细菌滋生，因此湿疹宝宝更应每天坚持洗澡。这里需要提醒大家注意的是，给湿疹宝宝洗澡要用温热的清水，洗澡的时间应控制在15分钟内。宝宝干干净净，才能避免感染。

即使皮肤破损比较严重，也要洗澡，但不要用毛巾擦拭皮肤破损处，可以让其自然晾干。宝宝洗澡后，建议立即涂抹湿疹药膏，疗效会更好。

患湿疹期间宝宝能不能接种疫苗？

宝宝患湿疹期间能不能接种疫苗？如果宝宝对鸡蛋过敏，最好不要接种狂犬病疫苗、流感疫苗。如果宝宝湿疹比较严重，尤其是接种部位有大面积湿疹，应先使用药物治疗湿疹，等湿疹治好后再接种疫苗。

另外，如果因接种疫苗出现过敏反应，就不要让他再次接种相同的疫苗。

♥ 湿疹预防小贴士

宝宝的衣物要选择宽大舒适的棉质衣服，不要穿化纤或羊毛材质的衣物；室内的温度不要过高；平时要注意观察，科学喂养，找到过敏原；湿疹期间不要给宝宝接种疫苗，以防有副作用。

麻麻们，如果宝宝的皮肤上出现了红红的小疙瘩，一定要仔细观察症状，然后做好相应的护理工作，可别再傻傻分不清咯！

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