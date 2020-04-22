5岁娃骑童车撞到特斯拉，交警竟要查酒驾

据台湾媒体报道，4月3日，台湾台中市大里区发生一起交通事故。一5岁男娃骑童车意外撞到一辆特斯拉，导致汽车侧面受损。警察赶到现场后，除了勘察事故现场制作询问笔录外，竟然对男童进行酒精检测。最终，这起交通意外以赔偿3000元新台币达成和解。然而男童浑身发抖接受酒精检测的视频在网上曝光后，引发各界争议。

男童吓得发抖，做酒精检测5次方才成功

据了解，当时这名5岁小男孩被吓得全身发抖。他在接受酒精检测时面色发白，一共吹了5次，方才完成检测。

据现场目击者描述，第一次吹气失败时，围观群众安慰孩子让他不要紧张，先深呼吸然后慢慢吹。而警察则说，没有喝酒就没事，但一定要做下检测。男童接受媒体采访时表示，看到警察叔叔时很紧张，也很害怕，警察叔叔让他吹，他就吹。

4月4日上午，警方向媒体证实，的确对男童进行了酒精检测。警方表示，事发时，车主杨某正在卸货，听到车门处传来撞击声，便去查看，发现小男孩骑车撞了他的车。警察赶到后按照程序勘察了事故车辆，并对男童进行了酒精检测。

网友认为检测不合理，警方称可弹性处理

此事在网上曝光后，网友们一方面担心会给男童留下心理阴影，另一方面也认为车主大惊小怪，完全没必要报警，此外也认为警察对男童做酒精检测很不合理。

台湾儿童福利机构的负责人表示，警察在执行公务时不一定非要当众进行，以免人群围观给孩子带来压力。还有，对这么小的孩子进行酒精检测完全没有必要，“警方应该用其他方法判断，比如闻气味、走路等等，没必要使用仪器”。

面对社会各界质疑，当地警方负责人表示，负责警察是依照程序办事，对当事人进行酒精检测，保护双方正当权利，并无不妥之处。由于男孩是此类交通事故中年纪最小的当事人，分局将把这起案件进行个案反映，根据现场情况授权处理警察，以后可弹性处理，不必进行酒精检测。

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