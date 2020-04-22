太痛心！河南4名儿童被埋身亡，父母一秒疏忽，孩子拿命买单

北京时间4月18日17点30分至22点40分。河南原阳县某建筑工地的土方中，陆续发现4名！儿童！尸体！！！！！看到这条新闻时，难以言表的心情，每一个字眼让人都无比沉重，心痛！四条幼小的生命戛然而止，这绝对是一起严重的悲剧！！！

三个家庭，1小时痛失四个孩子

据报道，在土方中被发现的4个孩子，都是原阳县原兴办事处温庄村人，彼此也是邻居。

孩子年龄均在5-9岁之间，其中最小的5岁，另外三个孩子的父亲为兄弟俩。老大家的孩子9岁，老二家的两个分别为7岁和9岁。

据悉，下午4点左右，4名儿童一直在家门口玩耍。5点左右天空下起了小雨，也到了吃饭的时间，家长发现孩子不见了！于是，三个家庭开始到处寻找。

可下午6点左右，村子附近的工地里却传来了不好的消息——土方里挖出来一个孩子，两三个小时之后，又挖出来另外三个孩子。

孩子被挖出来之后，现场只留下一个6米深的大坑，以及遇难儿童家属撕心裂肺的哭喊声。

其中一位遇难儿童的父亲说：

“我刚看见我孩子的时候，他身体还是热的，还有体温。”

“四个孩子被挖出来时，三个孩子的遗体刘家受损比较严重，已经惨不忍睹了……”

虽然是局外人，但光想象一下当时那个画面，就足以让人心痛到无法呼吸，更何况是孩子的亲人呢？

他们不但要承受悲痛欲绝的丧子之苦，还要忍受孩子尸体被解剖的折磨。这是一种怎样的心如刀割？

违规涉事单位，必难逃法律惩罚

据报道，事故原因已初步查明，涉事工地未取得《建筑工程施工许可证》，属无证非法施工，涉事车辆为向后倾翻型后八轮自卸车，系违规作业。

然而，就是工地自卸车在倾倒土方时，把正在玩耍的4名儿童压埋，导致他们窒息死亡。

四名男童同时被埋，这绝对是一件令人扼腕痛惜的事件。

然而让人更气愤的是，若不是涉事工程项目安全漏洞百出，也许可以避免这场人间悲剧。

所以毫无疑问，出现这么大的刑事案件，相关施工单位自然难逃法律责任。

据悉，公安机关已经对涉嫌重大责任事故罪的8名开发及施工人员刑事拘留。目前，案件正在进一步侦办中。

在此，我们也希望相关部门和单位，彻查此次案件的真相，挖出事故之源，追求相关人员责任，给受害者家人和大众一个公道，杜绝此类悲剧不再重演。

监护家长，是不是也难逃其咎？

四个孩子被埋的悲剧，再次为我们有孩子的家庭敲醒警钟！

作为家长，我们该拿什么来保护我们的孩子！

悲剧发生之后，我们在痛责施工单位管理疏忽的同时，是不是也该反思家长是否监护到位？有没有给孩子足够的安全教育？

比如：

孩子这么小，那么长时间没出现在自己的视野中，家长就没有一个人出来看看他们在干什么吗？

在孩子进入工地前的那段时间，如果三个家庭中哪怕有一个监护人盯紧孩子，是不是也绝不会出现这场惨不忍闻的悲剧？

再者，如果几个孩子能懂得远离危险，会不会也不敢贸然穿过工地的防护屏障？

然，时间不能倒退，生命也无法起死回生！

希望这场悲剧，可以让相关单位和有孩子的家庭，都能明白一个道理：再坚固的墙，也抵不住家长的掉以轻心。父母一秒疏忽，便会让孩子拿命买单。

带孩子，安全才是第一位的！

孩子天真无知，安全意识淡薄，一不留神就会发生悲剧。

可很多家长，依然以各种各样的理由，放任幼小的孩子独自在外玩耍。等到悲剧发生的时候，才追悔莫及。

其实，孩子发生安全事故并非偶然。

据统计，我国每年有超过20万0-14岁的儿童因意外伤害而死亡。也就是说，平均每天有500多个家庭，要承受丧子之痛。

这些令人痛心的悲剧告诉我们，伤害一旦发生，对孩子来说就是100%。而孩子是一个家庭的希望，孩子出事，家也就毁了。

作为孩子的监护人，我们应该随时关注他们的一举一动，并确定他们在安全的环境和视野下活动，切不可掉以轻心。

除此之外，还要不厌其烦地给他们灌输安全教育知识。告诉他们不能去危险的地方玩耍，在面临危险的时候，要有必要的判断和反应。比如：

独自过马路时，不要横冲直撞

坐电梯时，要牢牢抓住孩子

住楼房的家庭，一定要在家中加装护栏和封闭阳台

就算是小区的健身器材，也不安全

有些游乐玩具，甚至会出现“吃人”现象

生活中的水电，千万不要乱碰乱摸

远离深水河边，切勿逞能

……

讲真，类似的意外悲剧实在是太多太多了！！！每当悲剧发生时，我们的内心总是久久不能平静。然而不久之后，此类悲剧新闻又开始不断地重演。

如果不重视孩子的安全教育，就算再坚固的墙，也抵不过家长的掉以轻心！

最后，我们再次向社会和每一个家长发出拷问！试问：到底该拿什么保护我们的孩子？

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