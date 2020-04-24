惊呆！孩子肥胖也会影响到大脑

一项新的研究报告表明，儿童肥胖可能与大脑结构的变化有关，这种变化可能导致冲动的孩子难以解决问题。

超重和肥胖儿童决策力更差

超重和肥胖儿童的前额叶皮质往往较薄，这是大脑中与决策和解决问题相关的一部分。伯灵顿佛蒙特大学护理与健康科学学院的副教授、首席研究员詹妮弗·劳伦特说，这些孩子在用来评估这些技能的游戏中表现得很差。

她还表示：“随着BMI（体重指数）水平的不断提高，他们所有的皮层区域都出现了下降，特别是前额叶皮层。”在这种情况下，这些孩子的工作记忆较差。而工作记忆是你用来做决定的东西。”

研究人员在背景说明中提到，美国有1370万儿童和青少年肥胖，另有1200万儿童和青少年超重。

劳伦特补充道，以前的研究已经将儿童肥胖与早期心脏病和2型糖尿病的风险联系起来。她和她的同事想知道肥胖是否会对发育中的大脑产生影响，因为额外的体重会影响血液流动、血糖水平和炎症。

超重和肥胖会对大脑产生影响

因此，研究人员从一项关于青少年大脑发育的大规模研究中收集数据，该研究在2017年从美国21个地点招募了大量9岁和10岁儿童。近3200名儿童称体重，然后进行一系列思考和记忆测试。孩子们还接受了核磁共振脑扫描。

研究人员说，大约13%的孩子超重，15%的孩子肥胖。大脑扫描显示，随着体重指数的增加，这些孩子的大脑外层——皮层——变得更薄。

劳伦特说，这种影响在前额叶皮层尤为明显，前额叶皮层位于大脑前部，是儿童大脑皮层发育的最后一部分。“这是导致青少年如此冲动的原因之一，因为他们的前额叶皮层没有完全发育。他们没有那种自控力。”

而大脑游戏显示，前额叶皮层变薄与推理、组织信息和决策能力下降之间存在关联。因为这是一项没有证明因果关系的观察研究，所以很难说体重和大脑结构之间的联系究竟是如何工作的。

劳伦特解释说，可能是肥胖导致大脑皮层变薄，也可能是大脑皮层变薄导致决策失误进而引发肥胖。

预防儿童肥胖非常必要

也许这些特殊的孩子对他们吃什么、什么时候吃、怎么吃无法作出恰当的决定。然而，这些结果应该给预防儿童肥胖敲响警钟。

劳伦特表示：“10岁的孩子就可能有代谢功能障碍，影响他们的心脏和大脑。这是一个公共健康警报，我们真的需要在生命早期就开始介入健康饮食行为和其他健康行为。”

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