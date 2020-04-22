孩子睡得晚，不仅长不高，还会变胖！

一项新的研究表明，熬夜的小孩在上学时可能有更高的超重风险。所以，你还敢带着孩子熬夜么？

睡眠习惯与孩子体重的关系

研究人员发现，经常在晚上9点后入睡的幼儿在2到6岁之间往往会增加更多的体脂。与早睡的孩子相比，他们的腰围和体重指数（BMI）都有更大幅度的增长。

加州大学戴维斯分校的儿科内分泌学家尼科尔·格拉泽博士在《儿科学》在线版上发表了对这项研究的评论，他表示，这些发现并不能直接证明晚睡会导致体重增加过多。但这项报告更加证明了睡眠习惯与孩子体重之间有联系。特别是，研究发现，那些睡眠不足、难以入睡或间断性睡眠的孩子肥胖率更高。

“显而易见，（睡眠质量和肥胖风险）是有关系的。”格拉泽说：“最大的问题是这种关系是否是因果关系。”

其他因素也可能影响睡眠和体重

位于瑞典斯德哥尔摩的卡罗琳斯卡研究所的儿科教授马库斯说，其他因素可能会导致晚睡和大幅体重增加。举例来说，熬夜的孩子晚上可能吃得更多，或者他们的父母没有加以约束。马库斯还指出了压力会让人睡眠不足和暴饮暴食。然后大脑也在发挥它的功能。研究表明，调节睡眠-觉醒周期的几个大脑区域也有助于控制食欲。

她表示，睡眠质量差“当然有可能”会改变幼儿的新陈代谢或行为，比如白天的体力活动。

父母肥胖的孩子，晚睡更易肥胖

这项发现的数据分析来源于107名参与预防肥胖项目的儿童。其中64名儿童的父母超重或肥胖，因此他们被认为是过度增重的高危人群。

通过监测，将在2到6岁之间的孩子们的睡眠习惯每年记录一周。

研究发现，平均而言，那些经常在晚上9点后上床睡觉的孩子，这些年来的体重指数和腰围都有较大的增长。这种联系与睡眠时长无关，甚至在研究人员考虑了孩子的锻炼习惯和“屏幕时间”以及父母的教育水平等因素后，这种联系仍然存在。

父母肥胖的孩子之间的联系更紧密。研究结果显示，他们的腰围平均增长了3.5厘米（1.4英寸），比早睡和父母体重正常的孩子多。

研究人员说，这可能意味着晚睡使高危儿童更可能增加额外的体重。

养成良好的睡眠习惯非常重要

尽管因果问题仍然没有答案，但给父母的因素已经非常清晰。

马库斯表示，除了饮食和锻炼之外，睡眠应该被视为健康生活方式的一个重要组成部分。

根据美国睡眠医学学会的数据，孩子和成年人一样，需要的睡眠量也不尽相同。一般来说，该小组建议婴幼儿每天睡眠11至14小时（包括小睡），而3至5岁的幼儿则应睡眠10至13小时。

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