如果你是母乳喂养，这12种食物请多吃

对新手妈妈来说，有一件事对你的身体更重要：吃那些能给你能量并让你成为最健康的妈妈的食物。

作为一个新手妈妈，每天规律地吃健康的食物可以最大限度地利用你可能仅有的一点能量。如果你正在哺乳，无论你选择吃什么，你的母乳质量几乎保持不变。但有一个问题：当你不能从饮食中获得所需的营养时，你的身体会从自己的储备中提供所需的营养。所以要确保你和你的宝宝都得到了所需的营养。这对你们双方都有好处。

试着让这些健康的食物成为你日常饮食的一部分：

一、大马哈鱼（三文鱼）

世上没有十全十美的食物。但是对于新手妈妈们来说，鲑鱼的营养价值已经很高了。和其他脂肪含量高的鱼类一样，鲑鱼富含一种叫做DHA的脂肪，DHA对婴儿神经系统的发育至关重要。所有的母乳都含有DHA，但从饮食中获得更多DHA的女性，其母乳DHA含量更高。

二、低脂奶制品

无论你喜欢酸奶、牛奶还是奶酪，乳制品都是健康母乳喂养的重要组成部分。牛奶提供了增强骨骼的维生素d。除了提供蛋白质和B族维生素，奶制品也是钙的最佳来源之一。如果你正在母乳喂养，你的母乳中含有的钙将有助于宝宝的骨骼发育，所以摄取足够的钙是很重要的。试着每天至少摄入三杯乳制品。

三、瘦牛肉

新手妈妈们可以用富含铁的食物比如瘦牛肉来增加你的能量。缺铁会耗尽你的能量，让你很难满足新生儿的需求。哺乳期的母亲需要摄入额外的蛋白质和维生素B-12，而瘦牛肉是这两者的绝佳来源。

四、豆类

富含铁质的豆类，尤其是像黑豆和芸豆这样的深色豆类，是母乳喂养的绝佳食物，尤其是对素食者来说，它们是物美价廉的非动物蛋白来源。

五、蓝莓

选择母乳喂养的母亲，每天应该确保摄入两份以上的水果或果汁。蓝莓是帮助你满足需求的最佳选择。这些美味的浆果富含对你有益的维生素和矿物质，它们能给你提供健康的碳水化合物来保证你的能量。

六、糙米

你可能会试图减少碳水化合物的摄入来帮助减轻体重。千万别这么做，快速减肥可能会导致你的母乳减少，让你感觉无精打采。在你的饮食中加入健康的全麦碳水化合物，比如糙米来保持你的能量水平。像糙米这样的食物可以为你的身体提供所需的热量，为你的宝宝提供最优质的母乳。

七、橙子

橙子携带方便，营养丰富，是一种很好的补充能量的食物。橙子和其他柑橘类水果是极好的母乳喂养食品，因为哺乳期的母亲比孕妇需要更多的维生素C，可以每天喝点橙汁补充你所需要的维生素C。

八、鸡蛋

鸡蛋可以有多种烹饪的方法来满足你的日常蛋白质需求。早餐吃两个鸡蛋，午餐吃一两个水煮蛋，晚餐吃煎蛋卷和沙拉。选择富含DHA的鸡蛋来提高母乳中所必需的脂肪酸的含量。

九、全麦面包

在怀孕早期，叶酸对婴儿的发育至关重要，但它的重要性还不止于此。叶酸是母乳中一种重要的营养物质，婴儿需要它才能保持身体健康，为了妈妈们自己的健康，摄入足够的叶酸也很重要。营养丰富的全麦面包和意大利面都含有它，还能给你提供纤维素和铁元素。

十、绿叶蔬菜

多叶的绿色蔬菜，如菠菜和西蓝花都富含维生素A，这对你和宝宝都有好处。它们是很好的非乳制品钙的来源，含有维生素C和铁。绿叶蔬菜也富含有益心脏健康的抗氧化剂，而且卡路里含量非常低。

十一、全麦谷物

在一个不眠之夜之后，早上给新手妈妈们补充能量的最佳食物之一就是一顿健康的全谷物早餐。许多麦片都添加了必要的维生素和营养物质来满足你的日常需求。把蓝莓和脱脂牛奶搅拌到一份美味的燕麦粥中，就可以做出一顿健康又热腾腾的早餐啦。

十二、水

母乳喂养的妈妈们尤其有能量流失脱水的风险。为了保持你的身体能量和母乳产量，确保你拥有充足的水分，你也可以通过喝果汁和牛奶来满足你的一些液体需求。但是要注意含有咖啡因的饮料，比如咖啡或茶。每天不能超过2-3杯，或改用无咖啡因的咖啡。咖啡因会进入你的母乳，然后使你的宝宝变得易怒，睡眠不好。

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