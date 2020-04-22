新生儿自带3天口粮？真相来了

有的妈妈产后一直没有奶，这可让家人愁坏了，有人认为新生宝宝自带三天口粮，给他喂水即可，等妈妈下奶再喂母乳，真是这样的吗？我们一起来看看：

新生儿自带三天口粮，这种说法靠谱吗？

坊间传说“新生儿自带三天口粮”，其实这与以前生活水平较差有很大关联。

以前人们生活水平不高，很容易出现营养不良的情况，尤其是产妇。新妈妈分娩后身体虚弱，再加上孕期没有补充足够的营养，下奶并没有那么快，因此只能饿着宝宝。一两天后，经过宝宝的吮吸，妈妈慢慢就开始分泌母乳了。

相比以前，现在人们的生活水平获得了极大的提高，很少会出现营养不良的情况。一般来说，妈妈产后基本都能做到母乳喂养。而新生宝宝需要的母乳只有几毫升，就算妈妈的母乳产量不多，前期让宝宝吃饱还是没有问题的，大家不用过于担心。

医生建议：产后要及时开奶

有的妈妈生完宝宝没法马上下奶，即使用力挤压乳房，也只能挤出几滴母乳，于是便担心宝宝吃不饱，给他加了奶粉！

世界卫生组织和联合国儿童基金会在成功母乳喂养十项措施中提到，产后一小时内给宝宝吮吸，是成功实现母乳喂养的有效措施。

通常而言，身体健康的产妇都是有母乳的，只不过一开始母乳很少或者十分浓稠。大家千万不要小看这几滴初乳，它十分珍贵！妈妈的初乳不仅能保护新生宝宝的呼吸道和消化道，还能给宝宝预防感染的抗体，并能满足宝宝的营养需求。

开奶的正确姿势

通常来说，宝宝出生后的2个小时就可以开奶了。宝宝在吮吸乳头时，会刺激妈妈脑垂体分泌泌乳素，更快地生成母乳。宝宝吮吸的越早，妈妈下奶的时间就越早。而且，开奶后，宝宝吃了东西，排了便，身上的生理性黄疸就会显著消退。

注意，宝宝出生后体重下降是正常的生理现象，这是出生前储存在体内的水分蒸发所致。但体重下降就容易出现低血糖，因此要及时给他喂母乳。

1.亲喂

如果宝宝足月，就要让宝宝及时吮吸妈妈乳房，并且每个三小时吮吸一次。一开始母乳量并不多，但千万不要放弃母乳喂养，频繁的吮吸会促进母乳分泌，让奶水越来越多。

2.利用吸乳器

如果是剖腹产，宝宝通常要在观察室里待6个小时方能回到妈妈身边。针对这类产妇，应该用吸奶器帮助自己完成开奶工作。尽早对乳头产生刺激，对宝宝的母乳喂养越有利。

Tips:前期不要喝鲫鱼汤、猪蹄黄豆汤之类的催奶汤，这很容易奶结或涨奶，影响正常的下奶，对母乳喂养不利。

产后开奶的3个误区

误区1：认为乳房不胀就没有奶水

有些产妇头一次做妈妈没有经验，认为乳房不涨就以为自己没有奶水，就不给孩子吮吸，这对母乳的生成和分泌会造成很大影响。不管有没有乳汁分泌，新妈妈在产后都要及时让孩子吮吸乳头，有助于乳汁的分泌。越早开奶，越对孩子日后的吮吸和母乳的分泌量有帮助。有些女性乳房胀得不是很明显，尤其是在产后的第一天不会有什么大的反应，妈咪们就不要以为没有乳汁，不让孩子吮吸。

误区2：产后要休息一天后再喂奶

有些家庭因为不太了解现在科学的喂养方式和产后休养方式，觉得女性在生完孩子之后很虚弱，需要多休息，最好是休息二十四小时之后给孩子喂奶。专家提醒大家，产妇在生完孩子之后，只要身体情况允许，半小时之后就可以给孩子喂奶。孩子的吮吸可以刺激母乳的分泌，越早刺激的效果越好。隔的时间越长，母乳的分泌也就越慢，长时间不刺激的话，母乳就会减少，最后没有母乳分泌。

误区3：开奶之前要喝点“开口茶”

有的地方有着孩子开奶前要喝点“开口茶”的习惯，就是孩子在第一次喝奶时，需要先喝一口用中草药成分熬成的茶水，这些水中大多含有大黄之类的东西。从医学角度分析，孩子开奶前不宜喝这些茶水，对孩子的健康不利，可以先喝一两口糖水，或是白开水，却不宜有中草药成分的“开口茶”。

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