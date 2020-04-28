新生儿洗澡实操攻略，快来抄重点！

对很多新手爸妈来说，给新生儿洗澡真的是太！难！了！新生儿软绵绵的，真真怕一个不小心就把孩子给伤到。哪怕是在医院里跟护士手把手学过，一到家里自己操作就会手忙脚乱，宝宝一哭，就更、慌、了！

拍肩，确实，作为新手，给宝宝洗澡是有些挑战性的，不过只要你掌握了一些技巧，就可以轻松搞定，快拿出小本本，来抄重点吧~

新生宝宝需要经常洗澡吗？

婴儿的汗腺神经调节尚未发育完备，汗腺的密度大于成人，出汗温度也高于成人。宝宝们又正处于对世界充满好奇阶段，而夏季的高温闷热又很容易让他们大量出汗，再加上玩耍的污垢，身上常常非常粘腻、不清爽，尤其是皮肤褶皱处。

汗渍、污垢停留在皮肤上，还常易堵塞毛孔，进而出现痱热、痱红、痱痒的问题！听起来就脏脏的，每天不洗澡怎么行？

此外，你知道吗？每天给宝宝洗澡，清洁身体是一方面，让宝宝每天都感受到“水的刺激”，对宝宝感知觉、触觉、大脑发育都很有好处。

尤其是沐浴过程中，妈妈和宝宝间的互动；洗完澡，妈妈给宝宝擦润肤露或做抚触时的肌肤接触，都是加深亲子依恋、增加宝宝安全感，刺激宝宝大脑发育的好机会！

给宝宝洗澡，需要准备哪些物品？

给宝宝洗澡，需要准备以下洗浴用品：宝宝包巾或戴帽子的浴巾、护肤用品、婴儿沐浴露、橄榄油或婴儿油、沐浴海绵或洗澡专用小软布、干净衣物和尿不湿、浴盆或中等大小的水盆。请注意，给浴盆倒水时，水深应控制在5-10厘米。

给新生儿洗澡的小妙招

给宝宝洗澡时，大家应先给他洗脸，然后洗头发。洗脸和洗头时，先不要给宝宝解开尿不湿，等到一会洗澡时再解开。也可以用大毛巾将宝宝身体包裹起来，这样就不会受凉咯~

来看看给宝宝洗澡的具体步骤：

第一步：脱掉宝宝衣物，用浴巾包裹身体

大家在做这一步时，要用左胳膊和身体把宝宝夹住，用右手将宝宝头部托住，同时用左手拇指和中指从脑后将宝宝耳朵向前压住，以盖住耳洞，避免洗澡水流入宝宝耳朵里。

第二步：给宝宝洗脸

先把宝宝专用小毛巾沾点水，接着用毛巾角轻柔地擦拭宝宝眼睛，擦拭时要从眼角内侧向外侧擦。然后用毛巾的另外两个角擦拭宝宝的耳朵、耳廓和耳后。然后将毛巾反过来，用另一面擦拭宝宝的鼻子嘴巴和脸蛋的其他区域。

接着，取少量婴幼儿专用洗发水抹在宝宝头上，按摩头皮，最后用清水冲洗干净后擦干即可。如果宝宝头皮上有乳痂，大家可以先用植物油涂一下，这样可以有助于清除乳痂。

第三步：清洗宝宝身体

拿掉浴巾，用左手握住宝宝左臂，让宝宝头部靠在自己左臂上。用清水将宝宝上半身打湿，右手用毛巾蘸取少量沐浴液（也可以只用清水洗），让宝宝脑袋稍微后仰，然后清洗宝宝脖子、胸部、腋窝、腹部、手臂和手掌。宝宝皮肤有褶皱的地方要重点清洗，然后用清水把沐浴液冲洗干净。

第四步：清洗腹股沟和会阴部

用右手将宝宝左臂托住，让宝宝趴在自己右胳膊上，用左手给宝宝清洗背部、臀部、双腿和双脚。

给宝宝洗澡什么时间最佳？

通常而言，给新生宝宝洗澡的最佳时间时吃奶前或吃奶后1小时，以免移动宝宝时会溢奶。每天洗一次，天热的时候可以洗两次。

给宝宝洗澡时，水温要控制在35-38℃之间，让宝宝感觉暖而不热。请注意，给宝宝洗澡的时间不要太久，5-10分钟即可。

tips：宝宝得了湿疹，要不要洗澡？

几乎每个宝宝都要遇到湿疹，而很多家长对湿疹都有着很深的误区，觉得湿疹湿疹，顾名思义，就是因为太潮湿了才长出疹子，应该避免洗澡这种沾水的情况。其实这可不对哦~

虽然它叫“湿疹”，但其实一点都不湿。反而是因为皮肤太过干燥造成的，湿疹是干燥、成片状的，会有脱屑、渗水，甚至裂口，伴有明显痒感。

所以湿疹宝宝不仅可以洗澡，而且是应该洗、必须洗！

因为湿疹宝宝皮肤上脱落的皮屑、沾到的衣物纤维，和裂口皮肤周围的细菌和宝宝出汗时的汗渍，这些都会对皮肤有刺激。洗澡的时候，这些脏东西都能被冲掉，反而有利于湿疹的康复。

湿疹宝宝洗澡时的注意事项

❤ 水温别太热，水温太热也会让皮肤更加干燥。

❤ 一定要选用特别温和无刺激的的沐浴产品，否则沐浴露会洗掉皮肤表层的天然油脂，让皮肤更干燥。

❤ 洗澡后要涂足够的润肤乳，最好配合使用医院开的硅霜、或湿疹膏，时刻保持肌肤滋润。

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