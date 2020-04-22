幼儿园还不开学！ “鸡娃”还得继续，请收好这份指南

随着疫情逐渐得到缓解，很多地方都确定了开学时间。然鹅，幼儿园却迟迟没有消息……看来，小家伙们还得继续宅在家，“鸡娃”还得继续哇~来来来，快收好这份“停课不停学”指南，别荒废了昂~

英语：听说能力要锻炼

对于幼儿园的宝宝而言，英语听启蒙启蒙的最佳方式就是听儿歌啦~像《Twinkle, Twinkle, Little Star》就很不错，旋律优美，歌词朗朗上口，很多宝宝多听几次，就会唱了。这在一定程度上使他们的英语听说能力都得到了锻炼。

大家有没有发现，很多儿歌是没有字幕的，但是孩子听着听着就会唱了，其实这就是对儿童听说能力的锻炼。现在很多网站和手机APP上都有英语儿歌资源，不妨下下来每天都给孩子听听。

数学：开启启蒙教育

宝宝年纪小，幼儿园老师不会教他们太深奥的数学知识，但会进行一些简单的数学启蒙，因此宝宝宅在家里的这段时间，不妨来做一些启蒙小游戏。

1.简单的加减法

在日常生活中，大家可以通过一些实物教宝宝如何进行简单的加减法，这样更容易让宝宝接受。

比如，利用积木，比如三个黄积木和四个红积木搭在一起，让孩子数一数一共有几个积木，这样孩子就能明白“3+4=7”等等。

除了积木外，大家还可以利用天平，让孩子在玩中学，在学中玩。

2.“点数”游戏

通常，宝宝上小班时，老师就会开始训练他们的点数能力，要求是做到手口一致。以数糖果为例，桌上有5块糖果，让宝宝从左向右数，数第一块时嘴里喊“一”，数第二块时嘴里喊“二”，以此类推。数完后，要说出桌上有几块糖果。

看似容易，其实这对于宝宝而言并不简单。很多宝宝可以很轻松地从1数到10，但如果让他数桌上有几块糖果，他或许就被难住了。因此，父母要经常带孩子练习。

阅读：宝宝绘本读起来

通常而言，培养这个年龄段宝宝良好的阅读习惯，最主要的方式就是读绘本。幼儿绘本图片丰富鲜艳，情节生动有趣，很容易激发起宝宝的阅读兴趣。在宝宝不具备自主阅读能力前，亲子阅读是必不可少的~

受新冠病毒影响，最近正是培养他良好阅读习惯的好时机，比如最近可以读一读关于“新冠肺炎”的绘本，让孩子了解新冠病毒，让孩子知道“为什么我们暂时不能上幼儿园”，为什么“我们不能出门”。在读绘本时，要通过抑扬顿挫的语调，这样孩子才能感兴趣。

宝宝良好的阅读习惯并不是一两天就能养成的，大家每天都要抽出一点时间，陪孩子一起看书读书，既能培养他的阅读习惯，还能增进亲子关系~

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)