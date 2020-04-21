准妈湿气重怎么办？这里有方法

不少女性旁友都存在湿气重的问题，健康受到了影响。对于准妈妈来说更是如此，除了自己还会影响腹中宝宝的健康。下面快来了解一下准妈妈湿气重怎么办。

准妈湿气重有哪些表现？

1.看大便情况

通过观察大便的颜色，可以判断准妈妈是否湿气重。如果体内有湿气，大便颜色发青，溏软不成形，总有排不干净的感觉。

2.起床后看感觉

如果准妈妈早上起床后状态不好，懒懒的没精神，头晕，感觉很累，那么体内有湿气。

3.观察舌苔

大家可以早上刷牙前观察一下舌苔。舌苔越白厚，说明体内湿气越重。

准妈妈如何祛湿？

1.食疗

很多旁友之所以湿气重是因为平时饮食不当，吃了太多寒性食物。想要改变这一情况，饮食方面要进行一些调整，适当少吃寒性食物，还可以吃一些有祛湿功效的食物，比如茯苓、赤小豆等，泡水或煲汤喝都可以。

2.适量运动

有些旁友不爱运动，湿气也比较重。要知道，运动可以促进新陈代谢，将体重湿气排出来。平时，大家可以多散步，或者做瑜伽等等，帮助祛湿，还有利于宝宝发育。

3.确保睡眠充足

现在很多人都有熬夜的习惯，准妈妈也不要这么做，否则湿气会越来越重。准妈妈应该保持良好作息，尽量早睡早起不熬夜。

4.避免环境中有湿气

一个人湿气重和生活环境也有一定的关系。建议大家尽量少待在湿气重的地方。天气潮湿时，可以减少出行，关好门窗。平时记得经常把被子、枕头这些床上用品拿出来晒晒，还有不要穿没有干的衣服。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)