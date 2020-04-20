怀孕护士感染新冠，紧急剖腹产后身亡

据英国“天空新闻”报道，4月12日，英国一名女护士因孕期感染新冠肺炎不幸离世，离世前，这名女护士接受了紧急剖腹产手术，并成功生下一名女婴。医院方面表示，目前还不清楚婴儿是否也感染新冠，但现在孩子的情况比较稳定。

怀孕女护士感染新冠，去世前生下女儿

据了解，这名怀孕女护士名叫玛丽·阿吉亚蓬，现年28岁，在卢顿和邓斯特布尔大学医院已经工作5年了。4月5日，玛丽被查出感染了新冠肺炎病毒。4月7日，她住院接受治疗，没想到5天后就撒手人寰。

4月7日，医院给玛丽做了紧急剖腹产手术，顺利保住了她的孩子。据媒体报道称，医院方面表示，玛丽的帮宝宝情况良好，但目前还不清楚她有没有感染新冠肺炎。另外，玛丽的丈夫现在正在自我隔离中，并且已经接受了病毒检测。

孕晚期仍在工作，同事给予高度评价

相关报道并没有提到，玛丽是如何患上新冠肺炎的。据悉，玛丽在孕晚期还在医院工作，直至3月13日才开始休假。但医院方面表示，玛丽休产假前，该医院并没有出现新冠病例。

一名了解玛丽的人这样评价玛丽：“玛丽在医院工作了5年，一直颇受好评。她是一名优秀的护士，在团队中备受爱戴。”他还补充道：“在这个痛心的时刻，我们向玛丽的家人亲友表达最深切的慰问。”

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