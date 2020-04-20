这些关于宝宝的冷知识，你都了解吗

面对新出生的小宝贝，不少新手爸妈会有许多疑惑和不确定。Ta们的身上有多少小秘密是你不知道的呢？小编总结了10条鲜为人知的冷知识：

1.第一次便便不臭

这种被称为胎粪的黑色焦油状物质是由黏液、子宫内的液体和其他在母体内被消化的东西组成的。但它还没有使粪便发臭的肠道细菌。一旦你开始喂养婴儿，细菌就会开始在他们的肠道内繁殖。过了一天左右，排便就会变成绿色、黄色或棕色——并带着熟悉的气味。

2.有时婴儿会停止呼吸

当他们睡觉的时候，他们可能会停5到10秒钟不呼吸，这足以让一个新手妈妈或爸爸感到恐慌。不规则的呼吸是正常的。(但如果你的宝宝长时间停止呼吸或脸色发青，那就需要急诊了。)当婴儿兴奋或哭泣后，他们可能在一分钟内呼吸超过60次。

3.宝宝的扁桃体有味蕾

虽然婴儿的味觉传感器数量与儿童和年轻人差不多，但他们覆盖的区域更多，包括扁桃体和喉咙后部。新生儿可以尝出甜、苦、酸，除了咸(直到5个月左右)。这是一个生存问题：母乳是甜的，而苦和酸可能是有害的。当他们开始吃固体食物时，他们会倾向于喜欢妈妈在怀孕和哺乳期间吃的东西。

4.起初，宝宝是没有眼泪的

婴儿在2-3周左右开始哭，但直到一个月大时才会流眼泪。傍晚是孩子最烦躁的时候。通常，这是没有原因的，你做任何事都不会有帮助。“哭得最厉害的时候”是在怀孕后46周左右，或者是足月婴儿的6-8周。3个月后，风暴通常已经过去了。(早产儿往往需要更多的时间，因为他们出生得早。)

5.新生儿有乳房

当他们刚出生的时候，男孩和女孩看起来都有点“小胸”，甚至可能会漏奶！但不要挤压它们。这种情况的形成是因为婴儿从母亲那里吸收了雌激素，它们通常会在几周内消失。女婴也可能会有短暂的月经或持续几天的阴道分泌物。

6.宝宝喜欢向右看

只有15%的新生儿在仰卧时喜欢把头转向左边，这似乎与基因有关，比如酒窝。这种偏好会持续几个月，这可能有助于解释为什么更多的人是右撇子。

7.宝宝会有更多的特定脑细胞

尽管婴儿的大脑会变大——在出生的第一年就会增长一倍多——但它已经拥有了大部分传递电子信息的神经细胞。这些神经元中有很多在死亡时不会被替换，所以成年人的神经元数量减少了。随着婴儿年龄的增长，细胞之间的连接会被“修剪”，这有助于他们集中注意力，但也会削弱他们的创造力。

8.男婴会勃起

这通常发生在他们小便之前。我们不知道确切的原因，但这没什么好担心的，也没什么好羞愧的，甚至在他出生之前你就可以在超声波上看到。他的小jj在出生时可能看起来很大，这也是正常的。

9.宝宝可能会被自己吓到

新生儿很容易被吓到：巨大的噪音，强烈的气味，明亮的光线，突然的动作，甚至他们自己的哭声。当他向两边甩出手臂，双手张开，然后迅速合上，再缩回身体时，你就知道发生了什么，这种身体反射可能是一种警告信号，表明这个小淘气鬼失去了平衡，妈妈们可以及时防止它摔倒。

10.有些胎记会消失

“毛细血管扩张斑”或“天使之吻”(通常在前额、眼睑、鼻梁或脖子后面的粉红色或红色区域)和蒙古斑(在背部或臀部看起来像墨渍的平坦青斑)，以及鲜红色凸起的“草莓状”血管瘤，这是来自于快速生长的血管，有的会在几周内出现，有的可能需要几年才能消失。

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