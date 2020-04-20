“养父”性侵案新进展：站在14岁女孩背后的女人，原来是她！

最近一段时间以来，鲍毓明性侵养女一案在社会上引起广泛关注，人民日报等主流媒体纷纷予以报道。除了关注案件本身的进展，大家还关心究竟是谁为受害女生发声，曝光了这起案件。

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近期鲍毓明性侵案，在网络上闹得沸沸扬扬。

原本就是律师的鲍毓明已经几度出手，妄想为自己开脱。

先是声称自己与女孩李星星（化名）并非养父女关系。

又曝光录音，企图将舆论引向女孩自愿。

于是有了部分看客们将审视的目光投向李星星，投向李星星的母亲。这个女孩是不是太早熟、不正经？她的母亲是不是目的不纯？

大众所认知的受害者往往是完美的：遭遇侵犯时要坚决反抗；事后要收集证据立刻报警；证言要毫无疏漏……

但是这个世界上哪有那么多完美受害者？

一个是心智尚未完全成熟的14岁女孩儿，一个是有地位有头脑的40多岁中年男人。认知的不平等，地位的不平等，智商的不平等，这种情况下，如何奢望她成为一个完美的受害者？

一个40多岁的高智商男人，想要控制一个懵懂少女，有1000种方法，更何况这个少女的生活还需要依赖于他。

所以不要再纠缠于他们是养父女关系还是恋爱关系，这个事件唯一的反转就是从未发生过性关系！

值得庆幸的是，在舆论发酵下，最高检察院已经宣布介入此案。

另一方面，也有专业的律师事务所接受李星星的委托。

吕孝权，任职于北京千千律师事务所。作为李星星的发声律师，他从十多年前就致力于推动关于家暴和性侵的立法。

不过今天唐唐妈要说的不是这位吕孝权律师，而是千千律师事务所的创始人郭建梅女士，中国首位专职公益律师，一个致力于为中国女性和弱势群体发声的热血女性。

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提起郭建梅这个名字，大多数人可能比较陌生，也许她的丈夫更为众人所知。

刘震云，著名作家、编剧，也是郭建梅的丈夫。

2016年，冯小刚执导的电影《我不是潘金莲》上映，讲述一个被丈夫污蔑为潘金莲的女性，在十多年的申诉中，坚持不懈为自己讨公道的故事。

这部电影就是根据刘震云的同名小说改编，而刘震云的小说又是以妻子郭建梅所代理的一个案件为原型创作的。

▲ 郭建梅全家福

郭建梅虽然在业界之外名声不显，其实早已战绩赫赫。

2005年，郭建梅与人共获“诺贝尔和平奖”集体提名；

2007年获“全球女性领导者”奖章；

2010年获法国西蒙·德·波伏娃女权奖；

同年被中国正义网评为“中国十大正义人物”。

2011年获“美国国际妇女勇气奖”；

2019年荣膺第40届“诺贝尔替代奖”。

她还曾于1992参与起草了《中国妇女权益保障法》，做了很多妇女权益相关的努力和研究。

20多年来，郭建梅一直致力于维护中国妇女权益，为弱势群体提供法律帮助。

这一次，她站到了李星星的背后，就像一道光，为这个女孩照亮了前方的路。

03

1960年3月，郭建梅出生于河南滑县一个农村家庭。

那个年代，受重男轻女思想的影响，农村女性地位普遍低下。郭建梅童年时代耳闻目睹了太多女性被践踏的悲剧，包括她的奶奶和姥姥。

郭建梅的姥姥因为生了两个女儿没生出儿子，被丈夫赶出了家门。

▲ 郭建梅与姥姥、姥爷

郭建梅的奶奶饿着肚子出去卖馍，却饿死在路上。她挎着的篮子里明明还有没卖出去的馍，却忍着饥肠辘辘不敢吃一口。

“奶奶又冷又饿，馍在篮子里，可她就是不敢吃啊……”

身边至亲的悲惨经历，在郭建梅心里烙下了深深的印记。

“我相信童年的经历对我影响蛮大的。我小时候生活在最底层，被人像蚂蚁一样踩过，对于弱势群体，对于尊严和人格，我体会很深。”

她迫切地想要改变自己的命运，也改变底层女性的命运。

想要出人头地，她唯有发愤图强努力读书。

1979年，郭建梅以河南安阳地区第一名的成绩被北大录取。填报志愿时，她毫不犹豫地填了法律系。

郭建梅在北大

1995年，在体制内工作的郭建梅参加了第四次世界妇女大会。这次经历，成了她人生中一个重要的转折点。

郭建梅在世界妇女大会上

她看到很多弱势群体妇女的经历，第一次听说“公益律师”这个职业。

她被触动了，迫切地想要做些什么。

没多久，她辞去了众人艳羡的工作，走上了为弱势群体奔走呼号的道路，开启了她的公益事业。

很多人不理解，觉得她疯了。

只有她的丈夫刘震云一如既往地支持她：“只要你觉得快乐就去做。”

04

公益律师这条路并不好走，郭建梅一路都走得很艰难。

她第一次做代理律师，当事人是一位来自江苏徐州的母亲，她的儿子死了，尸首手指断裂，满身淤青，她怀疑儿子是被人打死的。

后来她意外被一辆大巴撞到重伤，一只眼球被摘除，却只拿到了3万赔偿，这笔赔偿还不幸被偷了。

她找到郭建梅时，眼睛流脓，满身臭气。

郭建梅接下了这个案子，艰难取证，还写下了长达8000字的状词。

但是在一年之后的法庭上，她败诉了。

走出法庭，她和那位母亲，一个无声垂泪，一个嚎啕大哭。

虽然有失败有不顺，郭建梅还是在这条路上坚持走了下去。

就像她说的：我觉得自己像一列火车呼地就冲出去了，还没顾得上想为什么。

她的客户大多是生活在社会底层的弱势群体：被家暴的妇女、被性侵的幼女、被歧视的职场女性……

这都是她的帮助对象。

李彦是四川安岳的一位家庭妇女，长年被丈夫家暴，被烟头烫，甚至被生生剁掉一根手指。

她四处求助却没有结果。

终于在又一次被家暴时，她奋起反抗，杀掉了丈夫谭勇。

杀了人的她，没钱请律师，这样下去必死无疑。

郭建梅知道之后，果断出手接了下来。

这激怒了谭勇的亲戚家人，他们找到郭建梅辱骂威胁，郭建梅却说：“她是杀了人，但要看看她为什么杀了人！”

在郭建梅的帮助下，李彦由死刑改判为死缓。

26岁的湖北女孩小夏，生完孩子坐月子期间，丈夫牟某提出同房，小夏以身体还未恢复为由拒绝了。

不料牟某被激怒，竟抄起一把螺丝刀将小夏的右眼生生挖出。

“他挖我眼睛的时候，我能听到神经断裂的声音。”小夏事后回忆。

后来小夏被送去医院，整个右眼眼球被摘除。

犯下如此恶性的牟某，还妄图以精神分裂症为由逃脱法律的制裁。在小夏和家人的多次上访、申诉之后，牟某终于被重新逮捕，判处有期徒刑八年。

知道这个案件后，郭建梅愤怒又心痛。

她和她的团队立即为小夏提供帮助，为其筹集捐款，寻找免费“义眼”。

终于，小夏带着感激和喜悦奔赴武汉，换上了最好的冰晶石义眼，重新开始了她的人生。

这样的案件，郭建梅接手了很多。为弱者辩护，为女性发声，她提着一盏灯笼，在黑暗中为他人照明。

被关在北京制衣厂打工的25位女工，被长期拖欠工资，案子打了三年，最后为她们争取到了应得的工资和经济赔偿金的是她。

农村土地分钱，赔偿金只给男性不给女性，妇女接连被骗，案子又打了三年，最终翻案的是她。

女员工被老板性侵，最终在努力之下，被告被判强奸罪名成立，判有期徒刑4年的也是她。

郭建梅还处理过几起未成年强奸案，受害者都是12、13岁的少女，她们遭到绑架还被强奸，但是刑事诉讼过程中，嫌疑人的罪名却是“嫖宿幼女罪”。

她为这些少女提供了很多帮助，也让大众了解到“嫖宿幼女”是极为严重的罪行，对受害者而言也是二次伤害。

几年后，“嫖宿幼女罪”被废除。

作为北大高材生，知名作家的妻子，郭建梅可以有更好的选择，但是她选择了逆流而上。

外人看来无法理解，她却矢志不移。

“这是一件比太阳还光辉的事业，也是我人生最大的意义。”她如是说道。

05

近年来，未成年性侵事件频发。

上午，人民日报公布了一组数据：今年前三月起诉性侵未成年人犯罪4151人。而这只是公布出来的数据，未公布的又有多少呢？

之前在网上看到有人说，林奕含和包丽我们没能救，李星星我们一定要救。如果我们不为解救房思琪们努力，未来我们也有可能成为受害者。

是的，如果这次鲍毓明没有受到惩处，将来可能有更多的“鲍毓明”，有更多的“李星星”。

但是幸好，有无数人为李星星发声，有郭建梅女士这样为其手执灯笼的人。

所以，星星你不要怕。

也谢谢您，郭建梅女士。

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