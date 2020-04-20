没想到，产后腰痛竟是因为这

产后腰痛并不少见，会给新妈咪造成很大痛苦与不适。造成产后腰痛的原因也有很多，我们一起来看看：

六种原因造成产后腰痛

1.恶露排出不畅

产后，如果恶露不能及时排出体外，堆积在盆腔内造成血瘀，从而导致腰痛。

2.哺乳姿势不恰当

由于宝宝还小，需要不定时给宝宝喂奶，而每次喂奶时间又比较长，如果这时候喂奶姿势不正确，造成腰肌紧张，损害腰部肌肉引发腰痛。

3.内分泌系统变化

孕期，随着胎儿生长，子宫逐渐增大压迫盆腔血管，腰部承受巨大压力，引发腰部疼痛。生完宝宝后，由于内分泌系统变化，一时难以恢复，所以会有腰痛症状。

4.缺少运动

很多女性为尽快恢复，一味进补，长时间躺在床上，运动量比较少，腰部缺少锻炼，体重增加的同时腰部负荷增加，导致腰痛。

5.子宫移位

由于产后，产妈没有好好休息或是照顾好自己，导致子宫出现移位情况，引起腰痛。

6.过度劳累

为了照顾新生宝宝，产妈经常弯腰，腰部得不到很好的休息，从而引发腰痛，长时间久站或是久坐也会造成产后腰痛。

对付产后腰痛，试试这几招

1.采用正确的喂奶姿势

如果采取坐姿给宝宝喂奶，可以在手肘下方放一个枕头支撑手臂，让宝宝侧躺，这样宝宝可以含住整个乳晕。除了坐姿，宝妈才可以采取躺卧给宝宝喂奶。

2.注意休息同时做好腰部保暖

产后，要保证睡眠充足，不要采用同一种睡姿或一个姿势抱孩子。新妈妈不要提重物，平时适当活动腰部，采取正确的站姿或是坐姿。当感觉腰部不适时，可以试试按摩或是热敷，促进血液循环，注意腰部保暖。

3.产后少弯腰或是久站

为了让身体尽快恢复，新妈妈需要适当运动，但不要长时间弯腰或是久站。当需要弯腰或是久站时，可以借助外部工具。尽可能减少弯腰或是久坐久站。

4.及时补钙

女性在产后要多吃富含钙物的食物，比如晚上一杯牛奶，食用豆类食物，经常去户外晒太阳。如果无法通过食物来补充身体钙物质，那可以在医生指导下服用钙剂。

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