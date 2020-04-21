孩子骄傲自大？收下这份教育指南

最近有宝妈前来求助，说自己的孩子愈发骄傲自大，难以管教，不知道如何是好。今天，育姐就来跟大家好好说说这一问题：

孩子骄傲自大多数是因为父母

有些家庭生活条件优越，孩子会因此变得爱炫耀，总去嘲讽别人。如果父母没有及时引导，就会造成孩子骄傲自大，目中无人。

从这几方面入手，治好自大毛病

1.让孩子了解奖励与处罚

有的家长在孩子有所成绩时，就赶紧各种表扬，但有了错误时，只会口头说说，没有实际的惩罚。家长应该改变自己的表扬方式，当孩子犯错时，父母可以给与孩子一定的惩罚，让孩子知道做错事情不对，就应该有所处罚。

2.让孩子认识到自我

家长在平时，应该教会孩子如何去看待自己，对待自己的优点与缺点，自己有哪些不足之处。这里，家长可以以自己为案例，教会孩子认识到自己的不足之处，加以改正，让自己变得更加优秀。

3.体会挫折

现在很多孩子骄傲自大很大一部分是因为从来没有体会过挫折。因此，家长可以引导孩子如何去学习，寻求别人的帮助，让孩子明白自己不是中心，这样孩子自然不会变得骄傲自大。

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