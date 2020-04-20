一篇解读：各年龄段孩子玩什么好

玩耍是孩子学习和发展的中心，当孩子玩耍时，这个过程会给他许多不同的学习方式和时间。游戏还可以帮助孩子建立信心，感受爱，快乐和安全，培养社交技能、语言和沟通能力，了解关心他人和环境以及培养身体技能。

自由玩耍是最好的玩耍方式

自由玩耍就是让孩子发挥他的想象力，并以自己的节奏high起来。单独或与他人进行创造性的游戏，包括艺术或音乐游戏，富有想象力的游戏——例如，用盒子或毯子建造小房间，化妆或玩“假扮”。探索新的或喜爱的游戏空间，如橱柜、后院、公园、游乐场等。你可以成为孩子游戏的一部分，跟孩子说说“我们今天扮成公主怎么样？你今天想做什么？”

大孩子可以试试结构化游戏

结构化游戏是不同的，它更具组织性，在固定时间或固定空间发生。它通常由一个成年人领导。结构化游戏的例子包括：学步儿童熟悉水的课程，或较大儿童的游泳课程；当地图书馆组织的讲故事游戏；舞蹈、音乐或戏剧课程；家庭棋盘或纸牌游戏等。

对小宝宝来说，家长是最好的玩具

对婴儿来说，最好的玩具是你。只要看看你的脸，听到你的声音就可以为宝宝“演奏”，尤其是当你微笑的时候。

音乐、歌曲、唱歌时轻轻拍打宝宝的肚子或铃铛：这些活动可以发展听力和运动。这对宝宝的社交和情感发展很有帮助。

利用不同大小、颜色和形状的物体：这些可以鼓励你的孩子去接触和抓握。、

结实的家具、球、玩具或盒子：这些可以让孩子爬行、站立和行走。

注意，规律的腹部运动时间和地板运动非常重要，浙江有助于宝宝发展肌肉力量和控制，它还可以让宝宝从不同的角度看到和体验这个世界。

幼儿玩什么好

利用大而轻的东西，如纸板箱、桶或鼓起的球，可以鼓励孩子跑、推或拖。

粉笔、绳子、音乐或容器可以鼓励孩子跳跃、踢腿、跺脚、踩踏和奔跑。

铁环、箱子、大石头或枕头适合攀爬、平衡、摇摆或滚动。

用围巾、帽子等装扮游戏有助于激发孩子的想象力和创造力。

山丘、隧道或角落可以鼓励孩子进行身体活动，如爬行和探险。

儿童玩什么好

牛奶杯，木汤匙，空的盆栽容器，木棍，揉皱的纸，塑料桶，平底锅和旧衣服都可以让孩子充分发挥想象力。简单的拼图游戏和动物多米诺骨牌之类的配对游戏有助于提高孩子的记忆力和注意力。玩面团和粘土可以帮助孩子发展良好的手指运动技能。

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