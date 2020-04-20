减肥又解馋，试试杏仁奶吧~

杏仁奶是一种营养丰富、热量低的饮料。它是通过碾磨杏仁，将其与水混合，然后过滤混合物，制成一种看起来很像牛奶，有坚果味的饮品。通常，额外的营养素，如钙、核黄素、维生素E和维生素D会被加入其中，以提高其营养含量。

1.低热量

杏仁奶的卡路里比牛奶低得多。一杯（240毫升）不加糖的杏仁奶含有大约30-50卡路里，而同样数量的全脂牛奶含有146卡路里。限制卡路里摄入量是一种有效的减肥方法，尤其是与锻炼结合。如果你想减肥，简单地用杏仁奶代替每日两到三次的奶制品会导致每日热量减少高达348卡路里。

2.糖含量低

不加糖的杏仁奶品种的糖含量很低。一杯（240毫升）杏仁奶只含有1-2克碳水化合物，其中大部分是膳食纤维。相比之下，一杯（240毫升）牛奶含有13克碳水化合物，其中大部分是糖。因此，务必检查营养标签和配料表中添加的糖。

3.维生素E含量高

杏仁的维生素E含量自然很高，仅需28克就可满足37%的日常维生素E需求。因此，杏仁奶也是维生素E的天然来源，尽管大多数商业品种在加工过程中也添加了额外的维生素E。一杯杏仁奶（240毫升）可提供每日所需维生素E的20-50%，具体取决于品牌。相比之下，牛奶完全不含维生素E。而维生素E是一种强大的抗氧化剂，可以对抗体内的炎症和压力。它有助于预防心脏病和癌症，还可能对骨骼和眼睛健康产生有益影响。

4.钙的好来源

牛奶和其他乳制品是许多人饮食中钙的主要来源。一杯（240毫升）全脂牛奶提供每日推荐摄入量的28%。相比之下，杏仁只含有少量的钙，因为杏仁奶最常被用作奶制品的替代品，制造商用钙来丰富杏仁奶。钙是骨骼发育和健康的重要矿物质，它也有助于降低骨折和骨质疏松症的风险。此外，钙对于心脏、神经和肌肉的正常功能是必要的。

5.通常富含维生素D

维生素D是健康的许多方面的重要营养素，包括心脏功能、骨骼健康和免疫功能。

当皮肤暴露在阳光下时，身体会产生维生素D。维生素D缺乏与癌症、心脏病、高血压、骨质疏松、肌肉无力、生育问题、自身免疫性疾病和传染病的风险增加有关。很少有天然食物含有维生素D，因此制造商可以用它来强化食物。通常添加维生素D的产品包括牛奶、果汁、谷类食品、奶酪、人造黄油和酸奶。

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