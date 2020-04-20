孩子多大就能独自在家？我们来好好聊聊

对于孩子而言，独自在家既是一种风险，但也是一种锻炼和成长，那么，孩子多大就能单独留在家中呢？今天，我们就来好好聊聊这个问题：

独自在家可以吗？能否独立是关键

作为父母，大家要对孩子的独立处事能力有一个清醒的认识和判断，比如，孩子能否一个人在家休息或学习几个小时，平常有没有经历过短时间独处的自我训练等等。如果孩子到了一定年龄，自律能力和自控制能力还比较差，就不能让他一个人待在家中，仍需要父母的陪伴和监控。

家长要先回答的三个问题

大家如果想放手，锻炼下孩子，让他一个人在家待几个小时，那么可以先问自己以下三个问题：

1.孩子愿不愿意一个人留在家中？

2.孩子对家里的情况和周围环境了解吗？比如，家里的具体地址、所在楼层、电话号码等。

3.家里出现意外情况，孩子能不能冷静下来？

如果以上三个问题都能得到肯定的回答，那么大家可以做好准备，并对孩子进行相应的训练。，我们继续往下看：

孩子一个人在家，父母应做好这些准备

孩子具备相应能力，并且愿意一个人留在家中，大家应做好以下准备工作：

1.鼓励孩子做好日程安排，而不是让他在家整天看电视或玩电脑。

2.有的家用电器具备一定危险性，大家要提前做好检查确保安全。如果让孩子使用这些电器，大家要认真传授使用方法，并进行指导，对一些危险的电器要将其收拾起来，不要给孩子用。

3.提前备好应对指南和必备电话清单等，让孩子知道该如何处理突发情况。比如，有客来访怎么办、遇到火灾、突发疾病等意外情况该打哪个电话等。

4.保持通讯畅通，随时了解孩子在家情况。如果家里条件允许，可以安装监控，通过手机随时了解孩子的动态。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)