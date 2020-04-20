吃冰会痛经？真相来了！

“姨妈桑”来敲门了！你一定会做好各种防护工作，以便让自己平安度过。其中，最为忌讳的恐怕就是吃冰了，因为很多人都认为女性不吃冰凉食物，甚至不喝冷水，因为她们认为，大姨妈来时吃冰会痛经！然鹅，真相可能会让你大跌眼镜。集美们，一起来看看吧~

♦你为什么会痛经？原因盘点

痛经有两种，一种是原发性痛经，一种是病理性痛经。

1.原发性痛经

原发性痛经也被称为功能性痛经，它是指女性在经期出现的下腹部痉挛性疼痛。一般而言，原发性痛经与加压素、缩宫素和前列腺素有关，经期分泌的这三种激素会使子宫平滑肌收缩，血管痉挛，导致子宫短暂缺血而产生的疼痛。

原发性痛经是年轻女性的常见病症，但不会伴有明显的盆腔器质性疾病。除了下腹部疼痛外，原发性痛经还会出现头晕、头痛、乏力、恶心呕吐、腰腿痛、腹泻等症状。

2.病理性痛经

除了原发性痛经外，还有一种由妇科疾病引起的痛经，即病理性痛经。如果你患有子宫内膜异位症、子宫肌瘤、盆腔炎等妇科疾病，那么痛经基本就是由这些疾病导致。

♦ 经期吃冰不一定会痛经

第一，从理论上说，吃冰并不会引发原发性痛经，但吃冰过量会让肠胃受不了哦~

第二，疼痛与否，主要看个人体质。倘若吃凉的不疼就没关系，但如果疼了也未必是吃凉的导致。当然了，确实有些人吃凉的加重不适。

♦ 如何预防痛经

想要不被痛经困扰，应该做好预防工作，育儿网给大家以下几点建议：

☆ 原发性痛经：生活规律

这类女性在生理上没有毛病可言，多是由于生活习惯差所导致。

1.绿色生活。早睡早起，按时吃饭，拒绝冷饮，学会放松自我，提高睡眠质量。

2.加强运动。平时要多做运动，强身健体。

3.呵护月经期。“大姨妈”来临时，一定要好好呵护自己，避免劳累，注意保暖，保持心情愉悦。

☆ 继发性痛经：及时治疗

这类女性多是由于疾病所致，建议及时去医院治疗。倘若身体已无大碍，也要坚持1年1次的妇科检查，避免子宫疾病的出现。

1.做好避孕工作，性生活前后注意清洁，莫要盲目进行宫腔手术。

2.定期体检，一旦发现病症，及时就诊。

♦ 缓解痛经症状，大家可以这么做

痛经难受，可以使用以下方法缓解：

1.口服避孕药

口服复方短效避孕药对原发性痛经有很好的缓解作用。

2.服用止疼药物

痛经发作时，双氯芬酸(扶他林片剂)、布洛芬等止痛药能起到很好地缓解效果。提醒大家，止疼药一定要按照说明书要求服用，不能多吃，每天服用的剂量不能超过最大剂量！

3.保持心情舒畅

多休息、保持心情愉快、注意个人卫生。

4.治疗原发疾病

如果是妇科病引起的病理性痛经，要及时去医院检查治疗。把妇科病治好后，痛经也就会消失了。

当然了，你还可以用其他方法缓解疼痛，比如喝红糖水、喝热水、暖水袋热敷、吃巧克力等等。只要感觉舒服，能缓解不适，那就是好方法！

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