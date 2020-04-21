怀孕后要不要补DHA？如何判断

随着生活水平的提高，人们越来越重视营养元素的补充，尤其是孕妈咪们。今天，我们就来说说其中的大热门——DHA。怀孕后有没有必要补充DHA？

DHA有何作用？准妈妈需要补充吗？

DHA的化学名称是二十二碳六烯酸，是一种脂肪酸。它是大脑和视网膜的重要组成部分，在胎儿大脑发育和视网膜发育中发挥着关键作用。另外，DHA也是神经系统细胞生长和维持的主要营养素。

在《中国孕产妇及婴幼儿补充DHA的专家共识》中写道：“维持机体适宜的DHA水平，有益于改善妊娠结局、婴儿早期神经和视觉功能发育，也可能有益于改善产后抑郁以及婴儿免疫功能和睡眠模式等。”由此可见，DHA对改善母婴健康状况有一定积极作用。

那么，准妈妈是不是一定要补充DHA呢？育姐认为，补不补充DHA是要根据准妈妈的营养状况和膳食结构来做具体分析。请注意，任何一种营养物质的摄入都需要保持均衡，并不是越多越好。

根据联合国粮农组织(FAO)与国际围产医学会专家委员会的建议，孕妇和产妇每天需摄入200毫克以上的DHA。如果准妈妈可以在日常饮食中摄取到充足的DHA，就不需要额外补充；如果准妈妈不能摄取足量的DHA，就需要调整日常饮食增加DHA摄入量或者服用DHA补充剂。

如何判断自己是否需要DHA呢？



该如何判断自己能不能在日常饮食中摄取到足够的DHA呢？接着往下看。

在日常饮食中，如果你每个星期能吃两三次海鲜类或者深海鱼，比如海蟹、贝类、三文鱼、金枪鱼等富含DHA的食物，那就不需要额外补充DHA了。

日常饮食中如果DHA摄入不足，就要及时调整膳食结构，多吃富含DHA的食物，比如坚果、蛋黄、植物油、鱼虾等。《中国居民膳食指南》中就提到，建议准妈妈每天能摄入鱼虾，50-100g/日最佳。如果调整饮食后仍然不能摄取到足量的DHA，可以考虑服用DHA补充剂。

如果仍然不清楚，可以求助于医生或营养师。医生和营养师会进行膳食评估，然后根据准准妈妈的饮食状况提出建议，每天需要补充多少DHA。

不过，适量补充DHA有利于母婴健康，但补充过量有可能带来负面效果。大家也不用过于担心，保持正常心态，多与医生交流，选择适合自己的饮食方案，保证胎儿健康成长。

Tips：孕妇常见饮食问题Q&A

Q1.孕妇应该吃多少次？

当你怀孕后，并不是像老人家说的那样你吃饭代表两个人在吃饭，宝宝可以从脐带那里得到所需的食物，因此为了宝宝的健康成长，准妈妈必须保证营养的均衡。考虑到体力因素，你应该在医生的指导下制定一份健康的饮食计划，尽量少食多餐，不宜一次进食过多食物。至于具体的进食次数因人而异，准妈妈保证正常的三餐，另外额外加一些小食即可。

Q2.孕期哪些食物不能吃？

如果你正在服用任何含有大量维生素A的制剂，请尽快停止服用。未经巴氏杀菌的乳制品，生鸡蛋，生肉都不应该包含在你的饮食中。同样也建议你不要吸烟，不要饮酒以及不要滥用药物。

Q3.建议孕妇该吃些什么？

你只需要吃一些营养餐，包括绿叶蔬菜，新鲜水果，一些含有蛋白质、维生素B、无脂乳制品、鸡蛋和淀粉类食物等。总体热量分布为：10%来自蛋白质，35%来自奶制品，55%来之碳水化合物及粗粮。

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