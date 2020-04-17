疫情未散，娃上学早餐必须含有这两样！

随着疫情逐步得到控制，一些地区的学校已经陆续开学了。被网课和家里“神兽”折磨得快要疯掉的家长们，终于可以迎来曙光了！



然而，疫情还未完全结束，如何为孩子提供充足的营养成了家长们新的难题。既不能让孩子营养过剩，也不能让孩子营养不足，那么怎么样才能给孩子提供营养又科学的早餐呢？别急，让我们一起来听听张文宏教授怎么说。

提起张文宏教授，想必大家都不陌生。他不仅是复旦大学附属华山医院感染科主任，同时也是上海新冠肺炎医疗救治专家组组长，名副其实的学术大佬。4月15日下午，经上海市卫建委协调，我驻欧盟使团、驻比利时、荷兰、卢森堡使馆与上海市外办联合组织防控新冠肺炎疫情视频讲座，邀请了张文宏教授来解惑释疑。

在讲座中，张文宏教授强调，“你家里的孩子不管长得胖，长得瘦，喜欢不喜欢吃东西，这段时间他的饮食结构，你要超级重视。”

针对部分家庭早上只喝粥的习惯，张文宏教授指出，“绝不要给他吃垃圾食品，一定要吃高营养，高蛋白的东西，每天早上准备充足的牛奶，充足的鸡蛋，吃了再去上学，早上不许吃粥。”

“我跟你们讲，现在中国的孩子早上只能吃2样东西，他们是鸡蛋，牛奶，还有高营养的三明治这些都可以吃，他不吃也不行，你说非要吃，不吃了不上学。”

为了孩子们的健康，教授也是操碎了心。不仅仅是张文宏教授推崇牛奶、鸡蛋，钟南山院士在自己发表的健康饮食原则中也提到了牛奶、鸡蛋。由此可见，这两种食物对于我们的健康十分重要。

牛奶被誉为“白色血液”，能够为我们的身体提供优质蛋白，还能够补充微量元素、乳脂肪的营养元素，可谓是好处多多。而如果选择的是低温冷藏鲜奶，还能较大程度获得牛奶中珍贵的乳铁蛋白、免疫球蛋白和维生素等营养物质。它们能够提高人体免疫力，帮助人体抵抗病原入侵，对于我们的健康大有裨益。

而鸡蛋做为常见的食物，其营养也十分全面，含有人体所需的各种营养元素，比如蛋白质、维生素A与维生素D，铁、磷、硫和钙等矿物质，很适合孩子们补充营养。不过这里要提醒一下各位家长，月龄过小的婴幼儿不适宜食用鸡蛋。8个月左右的宝宝，家长可以适当在辅食中添加一点蛋黄，1岁之后再给宝宝摄入蛋白。

因为婴幼儿的肠胃还未发育完全，摄入蛋白后较容易引起宝宝的过敏反应，导致宝宝出现湿疹或荨麻疹，所以建议1岁之前的宝宝只吃蛋黄。另外，如果家长本身食用鸡蛋时就有过敏反应，在给宝宝添加鸡蛋前可以征求一下医生的意见，并仔细观察宝宝的身体状况，出现不适情况，要及时就医。

其实，鸡蛋和牛奶主要为人体提供的还是蛋白质，如果能够摄入充足的豆制品、肉类，也并不拘于早餐形式。另外，上下学路上戴口罩，掌握正确的洗手方法，这些事项同样也很重要，疫情还未完全结束，安全健康不能马虎。

最后，对已经开学或即将开学的孩子们说一句，注意安全，开学快乐！家长们不要忘了给孩子准备营养丰富的早餐哦。

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