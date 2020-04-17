trigger warning！百万网友炸锅：可怕的儿童性侵犯，从来就在我们身边！

最近，“trigger warning”一词上了微博热搜。有很多网友在这个话题里匿名倾诉自己小时候被侵犯的经历，令人看了头皮发麻。

01

trigger warning！满屏心碎

昨天上午，微博热搜榜上出现了一个对我而言略陌生的词：trigger warning。

孤陋寡闻的我点进话题，看到的却是很多网友匿名倾诉自己小时候被侵犯的经历。

甚至有博主短短几个小时就收到上千条私信，全部都是黑暗的秘密。

施加侵犯行为的几乎都是身边熟悉的人，甚至是亲人，生父、继父、养父、爷爷、姥爷、堂哥、表哥、老师、邻居……

看着那一篇篇文字，唐唐妈越看越触目惊心、背脊发凉、头皮发麻。

原来，可怕的儿童性侵犯，一直都在我们身边，那么近那么近。

有女孩三年级时被堂哥猥亵，把手伸进她的衣服里，以为她睡着了还亲她……她告诉奶奶，奶奶却什么也没做。这段经历一直影响着她，很长时间里都感觉到羞耻。

图via：@-皂白

也有衣冠禽兽的老师，朝着懵懂的学生伸出肮脏的爪子。

四五岁的年纪，天真的瞳眸里满满的纯真与美好，遭遇侵犯也毫无察觉。等到有所认知时，那般经历只能自己掩埋在心底，不敢对人言。

图via：@七百里加急递煎饼

但是掩埋了，就能忘却吗？不能！

那道伤，会在夜深人静时发作，会在不经意看到别人同样经历时被扒开，将人拉入自我厌弃的漩涡里无法自拔。

图via：@贴着创可贴的太史毛球

图via：@贴着创可贴的太史毛球

加害者轻而易举地忘了自己做过的恶，无辜的受害者却带着心理阴影艰难地往前行。

儿童遭遇性侵犯，绝对不是个例。被揭露出来的不过是冰山一角，更多的人被迫忍受被迫噤声，被迫与这个存有恶意的世界和解。

（图via：@某顺）

她们最终能否走出来，是个未知数。

那个过程中，她们又要经历多少痛苦的挣扎！

去年，唐唐妈看过一个新闻，一位30岁的女性长期到心理医生那里求诊，她晚上总是做噩梦，浑身说不清楚的不舒服，心情抑郁难解。然而医生用了各种方法为她治疗，效果都不好。

医生意识到这位病人身后还有更深的心理因素：“如果你信任我，能不能坦诚告诉我，你是不是经历过什么事情？”

女子沉默良久，忽然嚎啕大哭，哭诉中她向医生吐露了自己的“秘密”：“10岁时，我被亲生父亲强奸了！”

为了逃离父亲，她早早嫁人生子，却依旧走不出她的噩梦，排斥夫妻生活，因为那会让她想到她的父亲。

甚至在她生了一个儿子之后，没有被成为人母的喜悦包围，却先被恐惧淹没。因为她发现，自己的身边都是男人……

知道她的噩梦根源后，心理医生开始有针对性的治疗，过程漫长而艰难。

直到有一天，女子来到医生这里，跟他说：“我父亲去世了。”

她说得冷漠，医生却感觉到她似乎解脱了。

是啊，她终于能够解脱了。

可是还有多少受到伤害的人，与噩梦同行？还有多少侵犯者仍然堂而皇之地穿梭于人群，毫无负疚感地生活着？

想到这里，就意难平！

02

艰难前行的性教育

#trigger warning#这个话题在热搜榜上挂了很久。

满屏的心碎！

但是这个话题能够有这么高的热度，也许是有利的。这说明我们的社会正在进步，更多的人愿意为社会上的不公平发声，愿意汇集自己的一点点力量来努力抗争。

敢于说出过往经历的女孩，还有一些男孩儿，他们都是勇敢的！他们没有任何错，错的是那些罪恶的侵犯者，错的是这个不完美的世界！

而受伤的他们，把自己的伤口曝光在阳光下，呼吁社会关注这类性侵犯行为，呼吁社会加强性教育。

确实，性教育缺失是我国儿童教育中的一大问题。

曾经有一个学校给学生发放了一部《小学生性健康教育读本》，不料没多久就被家长举报尺度太大，并因此在网上掀起轩然大波。

在这种断章取义的炒作中，该教材被校方回收。

附完整内容页：

儿童性教育好不容易往前迈了一大步，最终还是被大环境的浪潮给推了回去。这实在是非常遗憾！

而后@人类实验室做了一次实验，参与实验的是几个10岁以内的孩子。多数孩子对陌生人没有防备之心，稍稍引诱，就主动脱去自己的衣服。只有两个年龄稍大的孩子，知道不该在陌生人面前脱衣服。

时至今日，各种伤害儿童的行为也没停止。那些恶魔，从未放下他们的魔爪。

所以家长们，真的不可以掉以轻心。

儿童性教育，离不开学校，更离不开父母！

03

我教会女儿保护自己

也请你告诉儿子不要伤害她

微博@医学手札曾经讲过一个事情：

这其实也反映出很多家长的心理，生个儿子不怕欺负，生个女儿方方面面操碎了心。

甚至有父母可以明目张胆地说：“反正我生的是儿子，又不吃亏。”这种“不吃亏”通常表现在男女关系上。

还有人记得迪士尼摸臀事件吗？

一名年轻女子被8岁男孩摸了下屁股，她当场说了男孩几句。

没想到男孩家长不但没有道歉，反而气势汹汹地对女孩又打又骂：

你有妄想症吧你？长这么丑，谁稀罕摸你屁股啊？

碰到了就碰到了呗！你长这么大没被人摸过屁股吗？

在这样的家庭中，这个男孩以后会长成什么样，真的令人堪忧。

无论男孩女孩，对异性好奇，生出想看对方隐私部位的念头，甚至做出一些不太礼貌的举止，这其实也是他们成长过程中的必经阶段。

此时家长如何教育，如何引导，显得尤为重要。

《爸爸去哪儿》第五季中，嗯哼突然偷亲了小泡芙一下。

杜江看见，马上阻止儿子：“哎，干什么干什么？”

接着切换到严肃脸教育儿子：“你亲人家，你要征求人家的同意，对不对？”

还认真地问小泡芙有没有生气。

在得到呆萌小泡芙不生气的答案后，又转头继续教育儿子：“下次不许再这样突然亲别人了。你亲别人之前你要问‘我可以亲你一下吗？’”

而另一边，小泡芙的爸爸刘畊宏也知道了女儿被偷亲的事儿。

他耐心地跟女儿说：“即使是因为喜欢你，你不能每个人都给他亲，这样爸爸会很吃醋、很担心。下次再遇到类似情况时要说：你要亲我要经过我爸爸的同意。”

近期网上曝出的女孩被侵犯的事件太多了，韩国N号房事件、国内版N号房、包丽、李星星……

每次这类事件一出，网上都在讨论女孩如何保护好自己，女孩家长如何教育女儿自我保护。

当然，这很重要！无论男孩女孩，增强安全意识，学会保护自己，都是很重要的 一门课。

但是作为男孩家长，包括唐唐妈自己，我们可以做的还有很多。

我们要告诉儿子：

未经同意，不要对女生亲亲抱抱，不要对女生动手动脚。

不可以拉扯女生的小背心，更不可以掀她的裙子。

男女有别，不可以在女生面前脱衣服、大小便。

不可以打女生。

对于大一些的男孩，我们还要教他们何为尊重女性。

我们要告诉他们：

女性并非从属于男性，不是被占有的物品。

女性虽然力量弱于男性，但是这不是你可以为所欲为的理由。男人的力量是用来保护弱小，伸张正义，而不是恃强凌弱。

性，不是力量的较量，不是压抑的欲望，而是两情相悦的表达。

只有男孩懂得保护女生，尊重女性，女孩的悲剧才会更少一些、再少一些。

PS：Trigger warning字面意思是「触发警告」，类似于「高能预警」。Trigger warning，即开头的一段说明，比如在电影开头前等，警告人们下面的内容可能会引起人的不适，尤其是对于那些有相似经历的人。由于可能会触发他们的创伤经历，所以采用了trigger这个词。（摘自网络）

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