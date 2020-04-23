呵护孩子牙齿健康，这些食物可以多吃些

想要保护孩子的牙齿健康，除了要做好日常清洁以外，饮食方面也要注意。下面给大家介绍对孩子牙齿有益的食物，一起来看吧。

富含VC的果蔬

西红柿、甘蓝、西兰花、木瓜、草莓、柑橘、猕猴桃等蔬果富含维生素C。孩子们适当多吃些不仅能补充体力，还有利于保护牙齿。

乳酪

如果孩子长期缺钙，可致牙齿松动。乳酪是膳食钙的最佳食物来源。另据相关研究发现，乳酪中含有的钙和磷酸盐可以促使孩子口腔中的酸碱值平衡，改变口腔处于有利于细菌活动的酸性环境，避免导致蛀牙。

薄荷

薄荷不仅可以清新口气，还可以减少孩子口腔内细菌的滋生，缓解牙龈肿胀、发炎问题。

绿茶

绿茶中含有可以护牙的氟，而且其所含的儿茶酚可以减少导致蛀牙的变形链球菌，去除孩子口腔中的异味。

香菇

香菇这种自带鲜味的食材，营养丰富，而且含有的多糖体可以抑制孩子口腔中的牙菌斑。

芥末

芥末搭生鱼片绝配，有研究发现其含有的异酸氰酸可以抑制变形链球菌的繁殖。不过，它吃起来比较辛辣刺激，味道很特别，孩子可能不喜欢。

芹菜

芹菜是一种很常见的食材，含有大量的粗纤维。孩子吃芹菜时，相当于帮牙齿大扫除，可以除去附着在牙齿表面的细菌，进而减少牙菌斑的形成。而且孩子咀嚼芹菜会刺激唾液分泌，促使口腔中的酸碱度平衡，可以达到抗菌的效果。

白开水

喝白开水不仅是最好的补水方法，也是最重要的护牙方法。孩子适量喝白开水不仅可以使牙龈保持湿润，刺激唾液分泌，还可以带走口腔中的食物残渣，不让细菌得到养分腐蚀牙齿。

洋葱

和芥末的作用类似，洋葱里含有的硫化合物可以灭杀变形链球菌，新鲜的生洋葱效果更好哦~

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