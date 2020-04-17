1岁娃怎么教育？建议从这4方面入手

不同月龄段的宝宝应采取不同的教育措施。如果你家宝宝快1岁了，那么请接着往下看，学习应该从哪些方面进行家庭教育吧。

△ 认知

1.动手游戏

一岁左右的宝宝有自己的意识，可以动手进行一些操作。这个时候，大家不妨多和宝宝玩各种动手游戏，比如搭积木、叠高高、玩插片等。你可以先做给宝宝做示范，然后让宝宝模仿，之后就让他自己玩，慢慢增加难度。

2.自发涂鸦

此时并不要宝宝会画什么，而是为了培养他运用笔的能力以及“创作欲望”。大家可以先教会宝宝如何拿笔，再鼓励他主动地画画。宝宝随意画别急着阻止，可以鼓励他模仿着画出一些笔划，并告诉宝宝像什么。

△ 运动

1.独立行走

处于学步期的宝宝刚开始可能只能蹒跚走几步，但很乐意一遍遍地走。家长在锻炼孩子独立行走时，刚开始可以设定一小段距离，并且通过一些小道具，比如玩偶、小皮球等吸引宝宝学走路。也可以让宝宝拉着小拖车之类的玩具练习走路。这里提醒大家，一定要放手多给宝宝一些练习的机会哦~

2.牵着手上下楼梯

等宝宝能独立行走后，这项任务可以安排上了。一开始宝宝可能有抬脚费力、身体不平衡等问题，大家别着急，多给一些助力就好。很快，宝宝就能凭借自己的力量迈楼梯了。

△ 生活交往

平时，家长要教宝宝做一些他力所能及的事，比如拿勺吃饭、用杯子喝水等。不要因为害怕宝宝弄脏衣物而不愿意让他学习，以免挫伤宝宝的积极性。因为这些事情不仅锻炼的是基本的生活自理能力，也培养了宝宝自主性和独立性。当然了，大家可以适当给予帮助，但要学会放手慢慢让宝宝自己来完成。

△ 语言能力

语言是人类交往的工作，家长首先要教宝宝正确认识各种物体的名称以及简单用途。平时可以通过提问的方式“这是什么?”来启发孩子说出物体的名称。之后，大家要教宝宝用正确的词语来表达自己的需求，比如“要”、“拿”、“给”等。宝宝还小，往往只能说一个单字，但表达的意思可能有很多种，大家要善于理解正确满足宝宝的需求哦~

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