恶毒后妈虐童致死，保释第二天与孩子爸领证

据台湾媒体报道，台湾一名女子因虐待继子致死遭到警方逮捕。然而，这名女子在保释的第二天就与孩子爸爸登记结婚了。近日，当地法院以家暴伤害致死罪和家暴伤害罪，分别判处她12年半监禁和2年零8个月监禁。

女子殴打非亲生姐弟，推倒男童致其丧命

据了解，这名女子名叫刘思桦，现年32岁，和男友已同居多年。平常，她要照顾4个孩子的生活起居，其中2个是亲生儿子，另外2个是男友和其前女友所生的一双儿女。

2016年，刘思桦多次在家中浴室殴打非亲生儿女，导致2名孩子浑身上下多处瘀伤。2月13日，她不顾4岁女童的挣扎，强行将孩子的右手按在热水中，造成女童多处被烫伤。

第二天也就是情人节当天，刘思桦和男友带着自己的亲生儿子外出吃大餐，却将非亲生姐弟留在家中忍饥挨饿。回到家后，她嫌继子吃饭慢，竟将他推倒在地，致其头部被撞伤，不治身亡。

因怀孕被保释，次日与男友领证

案件曝光后，刘思桦被警方羁押。但因怀有身孕，她被允许交保出狱。让人匪夷所思的是，就在保释的第二天，她和男友登记结婚了。

近日，法院对这起案件进行了审理。关于虐死男童部分，一审法院以伤害致死罪，判处她12年6个月监禁。刘思桦上诉称，事发后经过教育辅导，希望可以从轻发落，但被法院驳回。

关于虐待女童部分，刘思桦承认，她没有打过亲生孩子，但打过一次非亲生女童。因为女童睡觉时腹泻，身上都是屎，她在帮女童洗澡时，因为水温忽冷忽热，这才烫伤了女童，并非故意。但法院没有采信她的说法，认为孩子的烫伤并不是一天造成的。一审和二审均以家暴伤害罪判处她2年零8个月监禁。

法院认为，原审判决事实认定清楚，定罪量刑无误，于是驳回上诉，维持原判。

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