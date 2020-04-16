BB什么时候可以涂防晒霜？这个你必须了解

有的父母觉得根本没有必要给宝宝做防晒，甚至认为宝宝晒得黑黑的看上去更健康。其实，紫外线还会给身体带来几种急性和慢性伤害。而且，这种伤害是具有积累性的，有研究发现，宝宝小时候后被晒伤，长大后患皮肤癌的风险就会更高。

此外需要注意的是，一年四季宝宝都需要做防晒，并不只是在夏天。随着新冠肺炎疫情的逐渐好转，越来越多的家长开始带宝宝出门了，防晒工作可就要做起来了！那么，宝宝多大可以使用防晒霜呢？咱们继续往下看~

宝宝6个月后就能涂防晒霜啦

不满六个月的宝宝是不能涂防晒霜的哦！对于这个月龄的宝宝而言，防晒最好的方法就是避免阳光直射或者待在阴凉处，尤其是避开上午10点至下午2点这个时间段。带小宝宝出门时，可进行物理防晒，比如给宝宝戴宽边帽檐的帽子、穿长袖衣裤或专门的防晒衣、将宝宝放在装有遮阳蓬的婴儿车里等。

6个月后就可以涂抹防晒霜了。如果宝宝长时间在户外玩耍，在涂抹防晒霜的同时，还要穿戴防晒用品，比如太阳镜、防晒衣等等。早上10点到下午2点是日照高峰时段，要避开这个时间段带宝宝外出。

宝宝防晒霜要涂在哪些部位？

脸部、颈部、耳朵、手部、腿后侧、脚背等裸露在外的皮肤都要涂防晒霜。给宝宝脸部涂抹防晒霜时，一定要避开眼睛周围！

另外，在给宝宝涂抹防晒霜前，最好先在宝宝耳朵周围涂抹一些，观察一下，有没有出现过敏反应。如果没有，就可以放心给宝宝涂抹了。

小贴士：给宝宝挑选防晒霜时，应优先购买乳霜或乳液质地的防晒霜，最好不要购买喷雾型的防晒霜。喷雾型的防晒霜在使用时有可能会喷到宝宝眼睛里或者让宝宝吸入口中。如果你实在很想用，建议先喷到自己手上，然后再涂到宝宝身上。

了解一下宝宝防晒霜的使用量

给宝宝涂防晒霜，用量要足，才可以获得良好的防晒效果。通常来说，2毫克/平方厘米才能见效。

给宝宝面部涂防晒霜，用量应为成人一半，也就是半个硬币大小。全身用量的话，如果是宝宝只穿着泳裤在沙滩上的情况，则涂抹一次需消耗15毫升左右。

在这里提醒大家一下，宝宝涂防晒霜也是需要“卸妆”的。回家后，大家要及时将宝宝皮肤上的防晒霜洗干净，以免防晒霜长时间停留在皮肤上，产生不良刺激。

大部分儿童专用防晒霜都可以用儿童洗发沐浴露或洗面奶清洗干净。有一些防晒霜清洗起来比较困难，可以使用婴儿油。不过，婴儿油本身就很油，不太容易洗干净，所以不要用太多。用婴儿油后，再用儿童洗发沐浴露或洗面奶再洗一遍。

Tips：不同年龄段的宝宝防晒攻略

下面我们来看看美国儿科学会关于儿童防晒指导，赶紧拿出小本本，记下来~

· 0-6个月

这个月龄段的宝宝皮肤娇嫩，不能使用防晒霜，大家可以通过以下物理方法帮助宝宝防晒：

1.给宝宝戴帽檐7厘米左右的遮阳帽，使脸部、耳朵、背部等裸露部位能被帽檐遮盖。

2.避免阳光直射，让宝宝在阴凉处玩耍。

3.在婴儿推车上安装遮阳帘或遮阳伞。

4.给宝宝换上透气性好，浅色的长袖衣裤。

5.防止阳光暴晒。带宝宝出门晒太阳的时间最好选在上午10点前，或者下午4点后。

· 6个月-2岁

一般而言，6-24个月的宝宝仍然优先采用物理防晒。当然，也可以涂婴幼儿专用防晒霜，比如爸爸妈妈带着宝宝外出度假时。

· 2岁以上

2岁以上宝宝活动量大，在户外活动的时间比较多，记得带他出门玩前一定要给他涂抹防晒霜，以免被晒伤。

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