想要娃身体棒棒，快远离这些不良饮食习惯

大家知道吗？孩子饮食习惯不好，会影响其自身的免疫力。为了孩子的身体健康和发育，大家一定要把这件事放在心上。下面快来具体看看有哪些饮食坏习惯得改正。

蹲食

有些小孩子喜欢蹲着吃饭。这样做使得腹部受挤压，肠胃无法正常蠕动，还会造成上腹部胀满，影响食物的消化吸收，可能引起消化不良。再一个，蹲着吃饭离地面近，食物容易受到不同程度的污染，可能会“病从口入”。

大家可以给宝宝准备一个高凳子，让他们坐在凳子上吃饭，这样血液循环不受影响，肠胃也能正常工作，才能更好的消化食物哦~

偏食

血液酸碱度是衡量免疫力好坏的一个标准。孩子日常吃的食物都有一定的酸碱度，如果他偏食容易影响酸碱平衡，进而影响免疫力。

虽然如今生活越来越好，但可不要放纵孩子吃肉、甜食等。正确的做法是注意荤素搭配，确保营养均衡、全面。同时，家长还应以身作则，做到不偏食、不挑食。此外，千万不要强迫孩子进食，以免加剧孩子偏食的坏习惯。

咸食

有些孩子口味比较重，喜欢吃咸食。这会使得孩子血压增高，还可能引起水肿。此外，孩子吃得过咸影响体内锌元素的吸收，可致缺锌，还可致使孩子出现呼吸道感染问题。孩子平时饮食还是清淡为主，最好少让孩子吃梅干菜、腌肉、卤菜、豆瓣酱、榨菜等食物。

暴食

孩子消化系统还不完善，如果摄入太多食物，消化系统很难应付可能会紊乱，对孩子的健康产生影响。并不是吃得越多越好。大家要控制孩子的饮食量，不要让他暴饮暴食！通常，保持正常的食量就好了。

甜食

经常吃甜食不仅损害孩子牙齿健康，还会让孩子有饱腹感，减少食量，长期如此可致孩子营养失调，免疫力降低。建议家长平时少给孩子买甜食，颜值控制孩子摄入甜食的量，这样才有助他健康成长。

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