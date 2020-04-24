孩子性格骄纵别着急，你得这么做

在很多家庭中，家长特别宠爱孩子，甚至达到溺爱的程度，导致孩子性格骄纵。这可不行，如果有上述情况，希望家长旁友们都能及时行动起来。

教会孩子待人接物

比如客人带礼物来做客时，适当提醒孩子应该说什么。如果孩子没有意识到该说什么，那么你可以表达感谢“我代孩子谢谢你”。这么一来，孩子自然就学会说谢谢了。

让孩子有平常心

娇纵的孩子好胜心可能很强，什么事都想自己赢，稍微落后时就会发脾气。这样的心态不利孩子的成长。家长应抓住机会，培养孩子的拥有一颗平常心。凡事自己努力了就好，不要攀比，也不要计较。

表扬孩子的进步

孩子取得一定的进步时，家长当然要加以肯定和鼓励，让孩子把一时的热情转化为持久的动力。但注意，表扬要恰当到好处，语气不可太夸张，也不建议用极限词“最”，以免孩子骄傲自满。

制止孩子的危险行为

孩子的危险意识往往不强，特别是年幼的孩子。如果发现孩子对某些危险的事情感兴趣，甚至试图去冒险，应立即制止。作为家长，我们应鼓励和支持的是孩子安全的探索行为。另外，请及时给予孩子必要的安全教育。

帮助孩子解答疑惑

在成长过程中，孩子时常会感到困惑。这个时候，大家要及时和他们沟通，引导他们解决问题。比如当孩子和朋友闹别扭时，你可以举例子讲讲自己和被人发生误会时的一些事情，比如有误会时要及时解释清楚，如果自己没错就及时和对方沟通，有错就找机会道歉。

同老师沟通孩子的情况

除了家长会，大家也可以通过微信、qq等和老师保持联系。特别是老师指出孩子在校有某些问题时，家长一定要冷静客观，并如实告知孩子在家表现，充分交换意见。沟通完以后，家长根据孩子的缺点和不足，及时进行引导或纠正。

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