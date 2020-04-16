怀孕了就不能护肤？不含这些成分就没问题！

怀孕后，准妈妈都会变得紧张起来，生怕自己一个不小心就会伤害到肚中的宝宝。更有妈妈担心护肤品会对宝宝不利，忍痛割爱，每天保持素颜。其实呢，也没必要这么夸张啦，在孕期，我们依然要做好护肤工作，只要正确使用护肤品，就不会影响到宝宝的。接下来，就让我们一起了解下吧~

敲黑板！怀孕了，更要注意护肤！

此时是你孕育生命的特殊时期，但也别忘了，这也是你肌肤的特殊时期。在孕期里，准妈妈体内的雌激素和黄体素分泌量上升，肌肤的自我保护和修复能力无法应对日益增加的粗黑素，导致皮肤色素加深。如果护肤防晒工作再没做好，孕斑就会来袭！

另外，由于孕期体内激素分泌过多，准妈妈还会出现干燥、缺水、起痘痘等皮肤问题。因此，在孕期务必要做好皮肤护理工作。专家认为，孕期和产后，是女性肌肤护理最重要的一段时期。

哪些护肤品适合准妈妈？

大家只要把握以下原则，就可以买到适合自己的护肤品：

1.选择成分天然温和的护肤品

为了胎儿的健康发育，优先选择不含刺激性，成分天然的产品。

2.购买安全的护肤品

孕期准妈妈的皮肤敏感性较强，选用的护肤品不能含有化学防腐剂、化学香料、激素、酒精、重金属成分。孕期使用的护肤品，务必要注意安全，要能改善肌肤问题，但也不能危害胎儿健康发育。

3.护肤品以保湿为主，不买抗老、祛痘、美白类的护肤品

护肤品的的功效越多，成分也就越复杂。但对处于特殊时期的准妈妈而言，护肤品的成分越简单越好。建议以保湿为主，不建议购买抗老、祛痘、美白类的护肤品，孕期要注意肌肤的补水，才能让皮肤保持水润光滑哦~

护肤品含有这些成分，不要买！

准妈妈在挑选护肤品时，要注意避开以下这些成分：

1.对苯二酚

俗话讲，一白遮百丑。而对苯二酚就可以有效减低黑班生成，很受爱美女性的欢迎。但对苯二酚有可能会渗入体内，不利于胎儿的生长发育，不建议购买。

2.邻苯二甲酸盐

为了吸引消费者购买，有的厂家会在护肤品中添加邻苯二甲酸盐来增加香味。但邻苯二甲酸盐会对准妈妈的内分泌系统产生不良影响，影响到生育。因此建议议大家不要购买香味太浓烈的护肤品，最好购买无味或有淡淡植物香味的护肤品。

3.水杨酸

水杨酸具有清理毛孔里霉菌、去角质的功效，但长期在皮肤上大面积涂抹，有可能会出现痒、肿、发红等不良症状，情况严重时还会引发头痛、头晕、呕吐、恶心等不适。

4.砷、汞、铅等重金属

这些重金属具有祛斑、美白的作用，很多护肤品都会添加。但育姐要提醒各位了，使用含有重金属成分的护肤品，除了会在自己体内积累毒素外，还会影响到胎儿的生长发育！

5.类视黄醇类和类维生素物质

此类物质能够促进角质层新陈代谢，具有良好的去皱、抗衰老作用。但过量使用视黄醇有可能会导致胎儿畸形，不建议使用。

6.激素类成分

护肤品含不含激素，目前还没有简单快速的方法加以判断。建议大家查看产品成分表，如果护肤品主要功效成分添加并不多，但可以让皮肤迅速变好，往往说明这种护肤品含有激素类成分。注意，对于起效迅速的护肤品，一定要慎重选择！

除了以上六种成分外，如果护肤品中含有二羟基丙酮、维甲酸、四环素、氢醌、雷廷-A等成分，也要多留心，也不建议购买。

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