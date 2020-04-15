2020年4月15日，2020年母婴营养品行业巨献《2020中国母婴营养产业发展蓝皮书》在线首发，该蓝皮书由中国婴童网联合育儿网、汇员帮、N20成员、其他众多知名母婴营养品企业联袂推出。

婴幼儿乳粉配方注册制施行后，母婴渠道急需挖掘新增量品类。在众多母婴营养企业和门店的共同努力下，营养品实现了快速的增长，有望成为继奶粉之后的高占比品类，被母婴渠道寄予厚望。同时，随着中国育儿家庭从基础消费向高级消费，以及后疫情时代，消费者对营养品的认知更加提升，从必须型消费到美好型消费升级，母婴营养品的消费渗透率大幅提升。在母婴渠道大力推动，以及消费升级双重利好因素的推动下，母婴营养产业进入了发展快车道。

但是，在关注机遇的同时，我们还面临诸多挑战。市场利好推动了一批优秀母婴营养品牌快速发展的同时，由于准入门槛较低，标准不完善，一大批投机型品牌进入市场，品质参差不齐，引起了秩序混乱。据中国婴童网统计，当前国内母婴营养品牌已超过2000个，并且仍在不断增加中，产能过剩逐步凸显。这个正在崛起的大市场，要求专业、严谨的品类，却潜藏着危机与风险。

为让各界全面深入了解中国母婴营养产业的发展，中国婴童网联合一批优秀母婴营养企业、渠道、机构、媒体共同参与，编写了《2020中国母婴营养产业发展蓝皮书》，从产业趋势、渠道数据、消费洞察、市场营销等角度，全面解析母婴营养产业的发展，希望能为企业决策和产业发展提供信息参考。

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