想远离黄褐斑？准妈请这么做

听说，很多准妈妈担心黄褐斑悄悄爬上自己的脸上。今天就给大家说说黄褐斑的形成原因和防治办法，下面一起来学习吧。

孕期为什么容易长黄褐斑？

1.饮食因素

孕期容易长黄褐斑和准妈妈的日常饮食有一定关系。如果饮食中少了谷胱甘肽，那么准妈妈就容易长黄褐斑。

2.孕激素和雌激素的因素

孕期时，受体内孕激素和雌激素的影响，黑色素会增加。如果黑色素过多，准妈妈就会长黄褐斑。但是请放心，大多数旁友产后会恢复正常，仅少数可能会留下色斑不会完全消失。

黄褐斑一般出现在哪里？

在孕期，黄褐斑容易出现在准妈妈的上唇、鼻子、颧骨、前额、手臂、下巴等部位。因为这些地方容易暴露在太阳下，受紫外线照射。

孕期黄褐斑如何防治？

1.注意清洁

准妈妈平时要做好面部的清洁工作，尤其是外出时涂了防晒霜，一定要及时清洗面部，以免防晒霜的残留物质损伤面部皮肤。

2.选择天然的护肤品

孕期比较特，在选择护肤品时要注意，建议选择天然的不含铅汞的护肤品。千万不要着急用美白产品祛除黄褐斑。要知道，黄褐斑等到产后才能慢慢消退。

3.饮食调节

☛ 水果

孕期时准妈妈可以适当多吃一些富含维生素的水果，比如柠檬、猕猴桃、西红柿等。这些水果除了含有各种维生素，还含有钙、钾等微量元素，可以阻碍黄褐斑的形成。

☛ 粗粮

准妈妈们不要挑食、偏食，要均衡饮食，记得适当吃一些粗粮。带谷皮类的粗粮含有丰富的维生素E，可有效抑制导致黑色素产生的过氧化脂质的产生，切断黑色素产生的源头。

☛ 蔬菜

时令蔬菜富含维生素C等营养，对于抑制黄褐斑也有很好的作用，准妈妈要多吃一些。

☛ 豆制品、动物内脏

这些食物中所含的娥维生素也很丰富，尤其是豆制品中的维生素E能破坏自由基的活性，防止黄褐斑的形成。

☛ 牛奶

牛奶的作用可不少，它可以促进准妈妈皮肤代谢，改善肌肤的活性，也能帮助消除黄褐斑。

4.定期检查

平时，准妈妈要留意皮肤的变化。如果发现皮肤颜色加深，就要警惕起来，因为可能是皮肤病甚至皮肤癌的征兆。如果某处经常疼痛、发红出血，形状变化，应立即就医查明原因，以防皮肤病变。

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