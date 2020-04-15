请教会宝宝看书，别等大了再后悔

阅读是好的习惯，不仅可以汲取知识，还可以修身养性，所以一定要从小开始培养他们良好的看书习惯。那么我们应该买什么书籍给宝宝阅读？如果宝宝不爱阅读，又有什么窍门解决这个问题呢？

阅读对孩子的好处

1.可以发展宝宝的动作、语言和认知

宝宝们看的书籍虽然浅显易懂，但却五颜六色，能够吸引宝宝的注意力。在看书的过程中，宝宝们不仅可以认识简单的事物，还可能会跟着朗读，并且朗读时可能还会做一些小动作，在这个过程中就发展了他们的动作、语言和认知能力。

2.开发宝宝的心智

宝宝们或许不能理解书本的内容，但是他们接收信息的能力是非常强的。所以阅读可以培养他们良好的感官能力，开启他们的心智。

哪些书籍适合宝宝阅读

1.亲子类书籍

这类书籍传达亲子之间的情感，很容易就引起宝宝的共鸣。而且这类书籍能够让宝宝感受到爱，还能让他们理解爸妈对他们的爱。

2.感官类书籍

感官类书籍的特点就是可以通过书籍刺激宝宝们的感官，发展他们的感官能力。

3.操作类的书籍

操作类书籍不仅需要动手，还需要进行简单的思考，对于发展宝宝的协调能力以及培养他们的思维能力都有益处。

让宝宝爱上看书的小窍门

1.在适当的地方摆放书籍

想让宝宝爱上看书，那么就得让宝宝看到书。家长可以在客厅、卧室、书房或者宝宝喜欢去的地方摆上书籍。宝宝们经常看到书籍，可能就会拿起书来看！

2.带宝宝多逛书店

爸妈是宝宝们的第一任教师，如果家长经常看书或者逛书店、图书馆，那么宝宝在家长的影响下也会慢慢爱上阅读。

3.让宝宝体验书的内容

尽量让宝宝体验到书的内容，这样他们就会对看书更有兴趣，比如书中有某种水果，那么可以在现实生活中拿这种水果的实物给宝宝看。

4.爸妈协助阅读

看书是一个枯燥的过程，而且宝宝也不认字，所以爸妈要协助宝宝阅读。在阅读的过程中，爸妈要设计好声音效果，可以通过夸张的声音和表情来传达书的内容，以此让宝宝爱上看书。

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