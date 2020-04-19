一到饭点就乱跑，孩子到底怎么了？

很多家长都会抱怨自家孩子不爱吃饭，到吃饭的点就要追着孩子跑，非常辛苦。但是如果不追着喂，那么就又要担心孩子会营养不良，影响身体发展。那么孩子为什么不愿意吃饭呢？下面我们就一起来挖掘原因！

1.食物过于简单

孩子们多少会有点挑食，但很多时候家长只是应付着给孩子做饭菜，基本不会有什么花样。而孩子长期吃简单的饭菜，就会逐渐失去吃饭的动力。所以如果你想自家的娃爱上吃饭，那么记得用心为孩子做饭，平常多变着花样，比如给孩子准备的饭菜最好有些色彩，这样孩子们自然就会爱上吃饭。

2.吃了太多零食

有些家长家里会备很多零食给孩子吃，比如面包、饼干、牛奶、糖果、水果等。如果没有没节制，那么孩子势必会食用太多零食，而零食吃多了，吃饭前他们已经饱了，自然不会喜欢吃饭。所以家长应该把零食一定要放在孩子够不到的地方，然后每天规定零食用量，这样孩子就不会因为吃多零食而不爱吃饭。

3.边吃饭边看电视

有些孩子在吃饭的时候只盯着电视看，完全不愿意张嘴吃饭。因此，如果家长想孩子爱上吃饭，那么就不要让孩子养成边吃饭边看电视的习惯。因为这个坏习惯会吸引孩子的注意力，让他们无法正常进食。

4.孩子口味问题

孩子们的口味是慢慢形成的，如果家长喜欢重口味食物，平时给孩子准备的食物也口味重，那么孩子就不会喜欢吃清淡的食物了。一旦家长准备的食物口味偏淡，那么孩子就不会喜欢了。所以家长们如果想孩子喜欢上吃饭，那么就要多为孩子准备比较清淡的食物。

5.孩子生病了

有些孩子不喜欢吃饭可能是因为他们生病了，比如当孩子患了口腔溃疡、鹅口疮或者肺炎、急性肠胃炎等疾病时，他们就不会喜欢吃饭。所以如果平时孩子胃口好，突然不喜欢吃饭了，那他们可能是生病了，建议赶紧检查一下。

6.运动太少

孩子不喜欢吃饭，或者吃饭少，也有可能是因为运动太少。孩子运动过少，消耗的热量就会少，这样他们就不容易觉得饥饿，也就不会喜欢上吃饭。所以如果想让孩子吃多点，平时记得让孩子多做运动。

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