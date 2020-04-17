面对孕期失眠，你可以这么做

女性孕后会出现一个问题，那就是失眠。孕期失眠不仅影响母体的睡眠质量，还可能威胁到胎儿的健康，需要尽快解决。那么孕妇为什么会失眠呢？又应该通过什么方式来缓解失眠症状呢？这些知识，你有必要了解一下！

为什么孕妇易失眠？

1.荷尔蒙变化

女性孕后体内的荷尔蒙会发生改变。这个时候女性会比平时敏感，所以情绪会不稳定，从而导致失眠症状，严重的可能会出现抑郁问题。

2.尿频因素

孕后出现尿频问题是非常正常的现象。因为胎儿变大会对孕妇的膀胱产生压迫。一般来说，孕后女性晚上大多都会有夜起的习惯，特别是在孕后期夜起的次数会更多，而夜起次数多自然会影响孕妈妈们的睡眠。

3.睡姿因素

医生建议孕期最好用左侧睡姿，因为这种睡姿不会对下腹静脉产生压迫，有利妈妈和宝宝的健康，但是女性平时都有自己的睡姿习惯，突然改变睡姿，会让她们不适应，从而出现失眠问题。

4.饮食因素

孕妇要有均衡饮食的习惯，不能暴饮暴食，也不能偏食。所以如果孕妇以前有不良饮食习惯都需要改正，甚至还需要吃一些平时她们不喜欢吃的食物。因此，饮食习惯的变化也会影响他们的睡眠。

5.抽筋、疼痛因素

孕妇因为缺钙原因晚上可能会出现抽筋现象，另外，孕妈妈体内分泌的松弛素会让她们出现身体疼痛现象，这些因素都会影响准妈妈们的睡眠。

孕妈失眠怎么缓解？

1.饮水适当

孕妇本来就有尿频现象，如果晚上喝水量过多，那么夜起次数就会更多。所以如果想要一个好睡眠，那么晚上喝的水要适量，不要过多。

2.补钙

缺钙会让孕妈妈们出现腿抽筋现象，所以孕妈要及时补钙，缓解腿抽筋问题。

3.放松心情

孕妈可以看胎教书，可以找朋友聊天，可以做适当的运动，可以听歌、看电影，通过这些方式放空自己，让自己有个好心情。

4.卧姿要正确

既然左侧卧姿有利孕妈和宝宝的健康，那么孕前期就要采取左侧卧姿。孕妇如果及早采用左侧卧姿，那么慢慢就会习惯这种卧姿，也就不会因为卧姿不当而失眠。

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